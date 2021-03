I Marvel Studios e la divisione DC Films della Warner Bros. tendono a ingaggiare sempre un mix di grandi nomi e volti nuovi nei loro vari progetti.

I fan adorano creare dei fan-casting per far interpretare i loro supereroi preferiti a queste star. Alcune delle scelte più popolari sono diventate oggetto di discussione frequente tra il pubblico sui social media, con alcuni attori e attrici che si vociferano per un ruolo o per un altro praticamente in ogni nuovo show o film di supereroi che vede la produzione.

Sia i Marvel Studios che la DC Films stanno sviluppando molteplici progetti, questo significa che alcune star faranno capolinea in tutte queste voci che si rincorrono su internet.

Millie Bobby Brown – futuro nei Marvel Studios o DC Films?

Una delle attrici che i fan vorrebbero vedere all’interno dei cinecomics è sicuramente la talentuosa Millie Bobby Brown, star dell’acclamata serie Netflix Stranger Things. Nonostante la sua crescente popolarità e la sua partecipazione a blockbuster e progetti ad alto budget, tuttavia, l’interprete di Undici non è ancora approdata ufficialmente nel panorama dei supereroi.

Intervistata da ComicBook, alla star di Stranger Things e di Godzilla vs Kong, Millie Bobby Brown, gli è stato domandato sulle frequenti speculazioni sul suo coinvolgimento con la DC o la Marvel, a cui ha lasciato intendere di aver avuto colloqui con entrambe le due società. Brown ha dichiarato che avrebbe firmato solo per partecipare a un progetto che “ne valga la pena”.

Queste le sue parole:

“Partecipo a molte discussioni. Farei solo qualcosa che mi si addice e che sento mio. Quando arriverà il momento, ne discuteremo.”

E’ impossibile sapere con esattezza per quali ruoli Millie Bobby Brown sia stata in trattative, infatti non è la prima volta che il suo nome viene accostato ad un cinecomic.

Stando ad un vecchio report di Variety per il panel dei Marvel Studios del San Diego Comic-Con 2019, infatti, la Brown avrebbe dovuto interpretare un personaggio originale di nome Piper (basato probabilmente su Sprite) in Eternals diretto da Chloé Zhao, ruolo poi andato a Lia McHugh, e quindi per qualche ignoto motivo, sembra che le trattative con lo studio di Kevin Feige non si siano mai concretizzate veramente.

