Hulu ha diffuso un nuovo trailer di MODOK, serie animata adult oriented, con protagonista il noto villain dell’Universo Marvel.

La serie debutterà il prossimo 21 maggio negli Stati Uniti. Non è dato sapere se e come verrà proposta sui mercati internazionali.

MODOK, i dettagli della serie

MODOK vedrà Patrick Oswalt nei panni del supercattivo Marvel, mentre Aimee Garcia sarà sua moglie Jodie; i due figli Lou e Melissa saranno invece interpretati rispettivamente da Ben Schwart e Melissa Fumero.

Questa la sinossi della serie:

In Marvel’s MODOK, il supercriminale megalomane M.O.D.O.K. (Oswalt) ha coltivato a lungo il sogno di conquistare, un giorno, il mondo intero. Ma dopo anni di battute d’arresto e fallimenti combattendo contro gli eroi più potenti della Terra, M.O.D.O.K. ha portato la sua malvagia organizzazione A.I.M. al fallimento. Estruso del ruolo di leader dell’ A.I.M., occupato dal suo fatiscente matrimonio e dalla sua vita familiare, l’organismo mentale progettato solo per uccidere è pronto ad affrontare la sua più grande sfida: una crisi di mezza età!

La serie è co-creata da Oswalt Jordan Blum (Community) che è anche produttore esecutivo insieme a Jeph Loeb (Legion).

Chi è MODOK?

Chiamato con l’acronimo Mental (o Mobile o Mechanized) Organism Designed Only for Killing, MODOK è George Tarleton, un supercattivo dell’universo Marvel trasformato dagli scienziati dell’A.I.M in questo essere tecnologico super intelligente.

Tra gli eroi combattuti più spesso troviamo Captain America, suo primo grande nemico; cerca inoltre anche di distruggere Hulk e partecipa alla “Guerra dei Supercriminali”, dove viene poi sconfitto da Iron Man, che lo ostacolerà anche (insieme ai Campioni) nel suo tentativo di cercare di dominare il mondo.

Tra i suoi poteri troviamo un’intelligenza e una memoria sovraumane, così come poteri psionici e un’abilità di calcolare la probabilità degli eventi che arriva a sfociare nella precognizione.

La sua mutazione gli ha però anche portato una testa più grande del normale (elemento grottesco evidente in questa serie) che lo costringe all’uso di un esoscheletro e di un mezzo di trasporto fluttuante.

