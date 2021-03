Lo scorso 3 Marzo, ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti Demon Days, primo progetto Marvel Comics firmato da Peach Momoko.

La fumettista giapponese rientra tra le Stormbreaker, ovvero artisti sui quali la Casa delle Idee ha deciso di puntare. In questo racconto avremo modo di vedere volti noti quali Wolverine, Psylocke e Venom rielaborati dallo stile orientale della fumettista.

Marvel – Demon Days: X-Men

Adesso appunto l’artista ha fatto il suo debutto come sceneggiatore nel primo volume della Marvel dell’universo degli X-Men, Demon Days: X-Men # 1. Il numero è stato ben accolto dai fan, poiché Demon Days: X-Men ha esaurito la sua prima tiratura di circa 200.000 copie, e ora sta ricevendo due nuove copertine per la seconda stampa in arrivo. Questa è un’ottima notizia per i fan del lavoro di Momoko.

Questo successo, verrà celebrato con due copertine variant che accompagneranno una ristampa: una sarà firmata dalla stessa Momoko e l’altra da J. Scott Campbell:

L’artista non avrebbe potuto essere più entusiasta della risposta del pubblico alla serie e al primo numero. Così commentando:

“Mille grazie a tutte le persone coinvolte ea tutti coloro che l’hanno letto” Sono senza parole !! Grazie e ancora grazie!”

Demon Days: X-Men – I dettagli della serie Marvel.

Demon Days: X-Men è una miniserie in 5 numeri, a cadenza trimestrale, che ha debuttato negli Stati Uniti lo scorso 3 Marzo 2021.

La miniserie rileggerà in parte alcuni degli X-Men in chiave horror che diventeranno samurai maledetti a caccia di demoni. Gli eroi e i villain fra cui Psylocke, Venom e Wolverine saranno riletti secondo le figure del folklore giapponese.

La sinossi ufficiale diffusa dalla Marvel:

La saga di Demon Days: X-Men inizierà quando una spadaccina con una lama psichica arriverà al villaggio preso di mira dai demoni. Un demone bianco e nero con una terrificante lingua rossa e potrebbe essere il demone più forte che ci sia! Prepara la tua katana ed entra in un misterioso mondo di demoni, mostri, mutanti e magia in uno straordinario numero in anteprima che presenterà ai lettori una rivoluzionaria rivisitazione dell’Universo Marvel portata su carta da Peach Momoko.

Leggi il primo volume di Marvel – Demon Days: X-Men.