Lazarus, il nuovo anime di Shinichiro Watanabe prodotto per Adult Swim, sarà presentato in anteprima al San Diego Comic-Con (SDCC) 2024. Watanabe, noto per capolavori come Cowboy Bebop e Carole & Tuesday, sta lavorando a questa serie originale in collaborazione con lo Studio MAPPA.

Presentazione al SDCC 2024

Durante l’SDCC 2024, Adult Swim mostrerà in anteprima Lazarus insieme ad altri nuovi progetti come Rick and Morty: The Anime e Uzumaki. L’evento includerà una diretta streaming su YouTube il 26 luglio, offrendo ai fan un primo sguardo al nuovo anime.

Dettagli su Lazarus

Ambientato nel 2052, Lazarus narra di un mondo in cui la pace e la prosperità sono garantite da un farmaco miracoloso chiamato Hapuna, sviluppato dal neuroscienziato vincitore del Nobel, Dr. Skinner. Tuttavia, quando Skinner scompare, emergono oscure verità sul farmaco. Tre anni dopo, Skinner ritorna come messaggero di sventura, annunciando che Hapuna ha effetti collaterali letali. Per contrastare questa minaccia, viene formata una task force internazionale chiamata “Lazarus”, con il compito di fermare Skinner e trovare una cura.

Il progetto vede anche la partecipazione di Chad Stahelski, regista di John Wick, che contribuirà alla realizzazione delle sequenze d’azione. La serie sarà trasmessa nel blocco Toonami di Adult Swim, e i fan sono in attesa di ulteriori dettagli sulla data di rilascio.

Con questa nuova produzione, Shinichiro Watanabe continua a spingere i confini dell’animazione giapponese, promettendo un mix di azione, dramma e riflessione che sicuramente catturerà l’attenzione degli spettatori. Il debutto di Lazarus al SDCC 2024 rappresenta un evento imperdibile per tutti gli appassionati di anime.