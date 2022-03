Chi è più forte tra Hulk e Thor: botte da orbi nel finale di Banner of War

Banner of War, Il crossover che celebra i 60 anni di Hulk e Thor orchestrato da Donny Cates arriva a conclusione a giugno, sulle pagine di Thor # 27 e Hulk # 8, e la Marvel annuncia che avremo finalmente la risposta alla domanda su chi dei due sia il più forte.

Non si sa ancora molto della vicenda orchestrata da Cates, scrittore di entrambe le serie regolari dedicate ai due titani Marvel, e disegnata, per tutti i capitoli, da Martin Coccolo, ma sappiamo che la conclusione di Banner of War avrà a che fare con pesanti rivelazione sul passato di Hulk e sulle scelte che condizioneranno il futuro di Thor.

In Thor # 26 Odino costringe Thor a rendersi conto della gravità della situazione di Banner e della sua connessione con quel misterioso e violento incidente a El Paso. Ma quando l’interferenza di Iron Man provoca più danni che benefici, i nostri due rivali affrontano cambiamenti scioccanti che cambiano la posta in gioco della battaglia… per sempre.

Poi arriva finalmente il momento della vittoria in Hulk # 8. I due più forti picchiatori della Marvel daranno libero sfogo alla loro rabbia in un’ultima, brutale rissa che risponderà una volta per tutte quale di questi eroi è il più forte. Ma in una lotta tra dei, mostri e uomini, che ne è del vincitore? Il perdente? E chi ha davvero l’autorità di decidere?

ATTENZIONE: SPOILER SU THOR # 22/23

Alla luce degli avvenimenti della saga God of Hammers, le anticipazioni sugli episodi di Thor assumono tutto un altro significato. In seguito allo scontro di Thor con l’entità che risiedeva all’interno del suo Martello, la fusione di Mangog, Tempest e Mjolnir, Odino è morto, trasferendo tutta la sua forza a Thor, ma la sua coscienza ora risiede all’interno del riforgiato martello Mjolnir.

Il confronto anticipato sulle copertine tra Odino e Banner è quindi qualcosa che non si svolge sul piano fisico, ma in un ambito decisamente più metafisico, probabilmente all’interno della psiche di Hulk.