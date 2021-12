Hulk contro Thor: arriva un crossover di Donny Cates!

Il 2022 sarà un anno colmo di ricorrenze per la Marvel, che tra le altre cose si troverà anche a dover celebrare il sessantesimo anniversario di Hulk e Thor, nati rispettivamente sulle pagine di Incredible Hulk #1 (di Stan Lee e Jack Kirby, pubblicato nel marzo 1962) e Journey Into Mystery #83 (di Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby, pubblicato nel giugno 1962).

Guarda caso, sia il Tonante che il Gigante di Giada sono attualmente nelle mani dello scrittore Donny Cates, che per l’occasione proporrà ai fan uno spettacolare crossover delle sue due serie Marvel intitolato Hulk Vs. Thor: Banner of War.

Questa saga partirà ad aprile 2022 negli Stati Uniti e, come suggerisce il suo stesso titolo, ci presenterà il più grande scontro di Hulk e Thor di tutti i tempi, rievocando un po’ le atmosfere della popolare Sfida tra Campioni del Gran Maestro avvenuta nel blockbuster Thor: Ragnarok (2017) di Taika Waititi.

Gli accadimenti di Hulk Vs. Thor: Banner of War prenderanno luogo in seguito alla conclusione di “Smashtronaut” e “God of Hammers“, rispettivamente story-arc di Hulk e Thor che – stando a quanto dichiarato dalla Marvel – apporteranno dei cambiamenti ai due storici personaggi, che arriveranno a scontrarsi dopo che la loro rivalità verrà rinfocolata.

Riuscirà il potente Thor a gestire un combattimento con un Hulk in grado di controllare la propria rabbia?

Chiaramente, la storia orchestrata da Cates porterà avanti le sottotrame delle serie regolari dei due protagonisti e avrà un forte impatto nel loro futuro a fumetti.

A curare disegni e cover di ogni singolo albo saranno rispettivamente Martin Coccolo e Gary Frank.

Come da prassi per i crossover fumettistici, uno speciale Alpha fungerà da episodio introduttivo, a cui seguiranno i numeri di Thor e Hulk dei mesi di maggio e giugno, per un totale di cinque capitoli.

Cates ha dichiarato: “Beh, sono rimasto un po’ sorpreso dal fatto che la Marvel abbia chiesto a me di scrivere questa storia, a essere onesti. Sono principalmente conosciuto per scrivere fumetti più piccoli, tranquilli, intimisti, quindi ho dovuto — ha!! Scusate. Non ce la faccio a continuare!

Ebbene sì, sarà dannatamente fuori di testa, ragazzi. Romperemo di tutto e di più! Tanti auguri di buon compleanno, Hulk e Thor! Spero che apprezzerete questa gran quantità di violenza!”

Coccolo, invece, ha spiegato: “Da dove posso anche solo cominciare? Ho avuto l’opportunità di festeggiare i sessantesimi anniversari di Hulk e Thor, il che è già di per sé una cosa incredibile, un sogno divenuto realtà, ma farlo con una pazzesca sceneggiatura del grande Donny Cates E il supporto di una incredibile squadra di editor?

È semplicemente ridicolo! Sono assolutamente onorato di questa opportunità e ce la sto mettendo tutta, al 100%. Spero che i lettori concorderanno. Posso solo dire a tutti i fan là fuori di allacciarsi le cinture, perché sarà una corsa sfrenata!”

Per l’esattezza, Hulk Vs. Thor: Banner of War Alpha #1 sarà disponibile sugli scaffali delle fumetterie d’oltreoceano il 27 aprile. Il crossover proseguirà a maggio con Thor #25 e Hulk #7, e a giugno con Thor #26 e Hulk #8.

Per conoscere Thor, recupera il cartonato antologico “Io Sono Thor” edito da Panini Comics!