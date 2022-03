Thor: in attesa di Love and Thunder è tempo di Lightning and Lament

A fine giugno, poco prima di Love and Thunder (amore e tuono), per Thor sarà tempo di Lightning and Lament (fulmine e lamento). Con il nuovo film del dio del tuono in uscita nelle sale il 6 luglio, la Marvel farà arrivare sugli scaffali con una settimana di anticipo una nuova storia di Thor, ambientata in un periodo indefinito della continuity e accessibile a tutti i lettori.

Thor: Lightning and Lament, titolo che chiaramente vuole riprendere il Love and Thunder del nuovo lungometraggio, sarà affidato allo scrittore che si è ormai specializzato in questo tipo di storie: Ralph Macchio. Vecchio editor Marvel, in tempi recenti ha infatti firmato molti speciali “fuori continuity” dedicati ai protagonisti degli ultimi film. È stato autore infatti di Doctor Strange: Nexus of Nightmares, Eternals Forever, Morbius: Bond of Blood e Black Widow: Widow’s Sting, tutte storie autoconclusive utili per entrare in contatto con i personaggi per la prima volta.

Ai disegni troviamo invece Todd Nauck, autore della miniserie incompleta su Gwen Stacy ultimamente all’opera su numerose copertine.

Thor: Lightning and Lament sarà un perfetto punto di ingresso al mito di Thor e ai suoi personaggi iconici, giusto in tempo anche per celebrare il 60° anniversario della prima apparizione Marvel di Thor in Journey Into Mystery # 83.

Secondo la sinossi diffusa dalla Marvel, questa storia imprevedibile e ricca di nuovi punti di vista sull’intensa e drammatica dinamica familiare di Thor, Loki e Odino promette di entusiasmare i fan nuovi e di lunga data allo stesso modo!