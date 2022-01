Doctor Strange: Nexus of Nightmares – Un’avventura dal passato di Stephen Strange

Con l’uscita nelle sale di Multiverse of Madness, l’attenzione verso il personaggio del Dottor Strange sarà prevedibilmente alle stelle. Ma dato che nelle storie attuali Stephen Strange è fuori dai giochi, ecco che la Marvel ha pensato di fare uscire Doctor Strange: Nexus of Nightmares, uno speciale ambientato nel passato in cui Stephen Strange affronterà la sua vecchia nemesi Nightmare.

Questo speciale è scritto da Ralph Macchio, vecchio editor Marvel che in tempi recenti ha firmato molti speciali “fuori continuity” dedicati ai protagonisti degli ultimi film. È stato autore infatti di Eternals Forever, Morbius: Bond of Blood e Black Widow: Widow’s Sting, tutte storie autoconclusive utili per entrare in contatto con i personaggi per la prima volta. Ai disegni troviamo invece Ibrahim Moustafa, visto all’opera nel recentissimo Wastelanders: Wolverine. La copertina sarà firmata invece da Todd Nauck.

Recentemente abbiamo visto Incubo affrontare gli X-Men in un episodio celebrativo di Halloween, ma il malvagio signore dei sogni, per quanto abbia fronteggiato un po’ tutti i personaggi Marvel, è da sempre una spina nel fianco dello Stregone Supremo. Ha infatti esordito nel 1963 in Strange Tales 110, nella primissima storia di Doctor Strange, di Steve Ditko e Stan Lee, in cui comunque si lasciava intendere che i due si fossero già fronteggiati in passato.

Oltre a Nightmare, nella storia Strange dovrà fronteggiare l’altra sua antica nemesi, il Barone Mordo, personaggio presente anche nei film.

Incubo doveva essere l’antagonista principale nel secondo film di Doctor Strange, almeno secondo Scott Derrickson, il regista del primo film inizialmente incaricato di dirigere anche il sequel. Da quando Derrickson è stato sostituito da Sam Raimi, i piani sono evidentemente cambiati e si è scelto di esplorare la tematica del Multiverso, accantonando così il personaggio di Nightmare.

Doctor Strange: Nexus of Nightmares uscirà negli Stati Uniti il 20 aprile, due settimane prima dell’arrivo nelle sale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, prevista per 6 maggio.