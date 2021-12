Doctor Strange: svelato il nuovo Stregone Supremo

Non è più una novità il fatto che il Doctor Strange fumettistico sia sorprendentemente passato a miglior vita, proprio quando la sua controparte cinematografica col volto di Benedict Cumberbatch invade le sale di tutto il mondo con l’attesissimo Spider-Man: No Way Home.

Il suo decesso è avvenuto giusto qualche mese fa negli Stati Uniti sulle pagine di Death of Doctor Strange, scritta da Jed MacKay per i disegni di Lee Garbett, miniserie in cinque atti cui seguirà una nuova serie regolare intitolata semplicemente Strange.

A curarla troveremo nuovamente MacKay, mentre il lato artistico dell’ongoing verrà affidato a Marcelo Ferreira, visto proprio di recente in svariati albi di Amazing Spider-Man.

Quel che più sorprende è tuttavia la rivelazione del personaggio che andrà a sostituire Stephen Strange, ereditando il manto di nuovo Stregone Supremo della Terra.

Come potrete notare dalla copertina realizzata da Björn Barends, il successore di Strange sarà nientemeno che Clea, storico interesse sentimentale di Stephen che esordirà al cinema col prossimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi.

Figlia del principe Orini della Dimensione Oscura, Clea è una ex discepola del Dottor Strange nonché nipote del malefico Dormammu e della sorella gemella di quest’ultimo, Umar. Adesso, si troverà in prima linea a difendere il mondo da minacce mistiche di ogni tipo.

Senza dilungarci oltre, vi proponiamo le parole che Jed MacKay ha speso in merito a Strange, che a detta della Casa delle Idee stessa sorprenderà i lettori con incredibili colpi di scena e nuovi antagonisti, introducendoci a una nuova, eccitante era di misticismo Marvel.

“Dopo gli apocalittici avvenimenti della Morte del Dottor Strange, c’è un nuovo Stregone Supremo che risiede a Bleecker Street, e un nuovo Dottor Strange — Clea Strange.

E lei ha il suo bel da fare — quando non sta fronteggiando i magici gangster del Sindacato Blasfemo o combattendo i super-mostri non morti, va dietro a ciò che più le interessa: il compianto Stephen Strange. Clea fa parte dei Faltine, una razza di guerrieri e conquistatori, e proprio come i suoi parenti Dormammu e Umar, non verrà ostacolata nei suoi desideri, nemmeno dal misterioso Harvestman che si metterà sul suo cammino.

È stato davvero eccitante aprire un nuovo capitolo nel mondo del Dottor (Clea) Strange, realizzare qualche nuova avventura e disseminare alcune stramberie, e non vedo l’ora che la gente si unisca a noi!”

La data di debutto di Strange (2022) #1 è fissata negli Stati Uniti per il mese di marzo. Intanto, se volete saperne di più su Death of Doctor Strange, vi ricordiamo che è stato recentemente annunciato un nuovo tie-in della saga che introdurrà ai lettori un nuovo membro della famiglia cacciatrice di taglie più famosa dell’editore newyorkese, i Bloodstone. Trovate tutti i dettagli in quest’altro articolo.

Fra l’altro ancor più di recente è stata presentata la prima graphic novel scritta e disegnata interamente dal leggendario Alex Ross: si intitola Fantastic Four: Full Circle e debutterà negli Stati Uniti ad agosto 2022.

