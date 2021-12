Doctor Strange, i Bloodstone si espandono con un nuovo personaggio

La leggendaria famiglia cacciatrice di mostri dei Bloodstone è in procinto di espandersi grazie all’ultima saga fumettistica del Dottor Strange.

Stiamo naturalmente parlando di Death of Doctor Strange, la miniserie scritta da Jed MacKay per i disegni di Lee Garbett che sta per presentare ai lettori un nuovo Stregone Supremo che rimpiazzerà lo storico predecessore, ormai passato a miglior vita.

Fra i tie-in correlati all’evento sarà presente a gennaio negli Stati Uniti anche il one-shot Death of Doctor Strange: Bloodstone #1, albo speciale che vedrà coinvolti la sceneggiatrice Tini Howard, che ha ridefinito la magia del Marvel Universe con la sua Excalibur, e l’artista Ig Iguara, visto in azione sulla Ghost-Spider di Seanan McGuire.

La cover qui sopra, invece, è opera dell’illustratore David Nakayama.

La trama di questo fumetto – che a detta della Casa delle Idee instaurerà una nuova era per i Bloodstone – si incentrerà sia su Elsa che su Cullen. I due fratelli verranno a conoscenza di una sorella perduta, Lyra Bloodstone, che grazie alla sua personale pietra di sangue è divenuta preda di magici invasori approdati nel nostro piano della realtà a seguito del decesso di Strange.

Trovate il character design di Lyra a seguire. Ad averlo realizzato è il summenzionato Iguara.

Qualora non lo sapeste, il primo dei Bloodstone a esordire nei comics fu Ulysses Bloodstone: esordì per merito di Len Wein, Marv Wolfman e John Warner sull’albo d’esordio della serie antologica Marvel Presents.

Le sue origini risalgono all’Era Hyboriana, quando entrò in contatto con una pietra di sangue posseduta dall’entità ultradimensionale nota come Ellisse Infernale, determinata a conquistare il mondo intero.

Compresi i piani della meteorite venuta dal cielo, Ulysses la frantumò con la sua lancia. Una scheggia della pietra, però, gli si conficcò nello sterno, rendendolo un immortale cacciatore di mostri.

Nel recente passato, un gruppo noto come “Congiura” lo ha separato dalla pietra per creare un gigantesco mostro di cristallo, fortunatamente sconfitto da Ulysses prima di avvizzire e morire.

La sua eredità è dunque passata alla figlia Elsa Bloodstone, nata nel 2001 grazie al duo di sceneggiatori Dan Abnett e Andy Lanning. Nel corso degli anni Elsa ha fatto parte di vari gruppi supereroistici, fra cui Nextwave, l’Iniziativa dei Cinquanta Stati istituita con la prima Guerra Civile, le Fearless Defenders e perfino una formazione di Avengers fondata da un invertito Dottor Destino.

Ancor più di recente ha esordito suo fratello minore Cullen, catturato dal pazzoide Arcade e intrappolato per un certo periodo su Mondo Assassino, dove si è scontrato e ha stretto alleanza con altri supereroi teenager.

Creato da Dennis Hopeless e Kev Walker, anche lui – come il padre e la sorella – è immortale grazie alla pietra di sangue. Senza di essa, può assumere le sembianze di uno spietato mostro che prese possesso del suo corpo durante la sua lunga permanenza nel Regno Oscuro di Klimtor, dove venne recuperato da Elsa.

Cullen è fra i protagonisti delle acclamate Avengers Arena e Avengers Undercover. Dopodiché è stato ripescato dalla stessa Howard per la sua run su Excalibur.

Ma che abbiate tutte queste informazioni o meno, sappiate che Death of Doctor Strange: Bloodstone #1 sarà un perfetto punto di ingresso per nuovi lettori. A dirlo è proprio Tini Howard in persona, la quale ha svelato a Chris Arrant di Games Radar: “Death of Doctor Strange: Bloodstone è una lettura da non perdere per i fan dei Bloodstone, nonché un’ottima introduzione alla famiglia per i lettori più curiosi.

C’è persino un nuovo, misterioso membro della famiglia che avrete modo di incontrare proprio assieme a Elsa e Cullen, mentre la morte del Dottor Strange infrange patti lungo tutto il cosmo.”

Per l’esattezza, Death of Doctor Strange: Bloodstone #1 approderà sugli scaffali delle fumetterie d’oltreoceano a partire dal 12 gennaio 2022.

Per ciò che concerne la morte del Dottor Strange, sappiate che – dopo la conclusione della miniserie Death of Doctor Strange – è previsto un rilancio in grande stile che accompagnerà l’uscita nelle sale dell’atteso Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) di Sam Raimi.

Stando a PreviewsWorld, il nuovo team creativo subentrerà a marzo 2022 e dovrebbe avere Chip Zdarsky ai testi e Marco Checchetto ai disegni, lo stssso sodalizio artistico che ha riportato Daredevil ai suoi antichi fasti col Fresh Start. Per averne conferma e maggiori informazioni, continuate a seguirci: non mancheremo di aggiornarvi.

Acquista ora Doctor Strange; Lo Stregone Supremo della Galassia di Mark Waid e Jesús Saiz!