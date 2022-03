La serie personale di Alligator Loki

Pur essendo apparso in un solo episodio e, comprensibilmente, senza alcun dialogo, Alligator Loki è stato uno dei personaggi di maggior successo della serie Disney+ Loki.

Ora la Marvel ha deciso di dedicare alla variante rettile del Dio dell’Inganno una serie personale di dodici numeri, in formato Infinity Comic, sulla sua app Marvel Unlimited. La serie è scritta da Alyssa Wong, con disegni di Robert Quinn e colori di Pete Pantazis.

Si tratta di un formato particolare, studiato per essere letto appositamente a scorrimento verticale su smartphone o tablet.

Asgard’s favorite reptile is starring in a new Infinity Comic! 🐊 Read the first issue of ‘Alligator Loki’ now, then follow along with the series on #MarvelUnlimited: https://t.co/RVVbflqgpT pic.twitter.com/qCKKWsinst — Marvel Unlimited (@MarvelUnlimited) March 10, 2022

Il primo capitolo del fumetto, intitolato “Family Bonding“, è ora disponibile a partire da giovedì 10 marzo. In esso Alligator Loki e Thor imparano a conoscersi in un parco di divertimenti di Asgard. I successivi numeri della serie saranno disponibili ogni due venerdì.

“Per tutta la sua vita Thor ha conosciuto un solo fratello, Loki. Conosciuto da tutti come connivente, subdolo e astuto! Ma un nuovo Loki è pronto a prendere il suo posto. Potrebbe essere più piccolo, potrebbe essere più carino e… un alligatore?! Ma non lasciarti ingannare, Alligator Loki ha tutti gli stessi attributi della sua controparte umana ed è pronto a mettersi nei guai!”

Alligator Loki è solo l’ultimo di una serie di Infinity Comic “umoristici” dedicato a personaggi animali o simili: in passato abbiamo avuto infatti Jeff the Land Shark, gli Spider-Bot e Lucky the Pizza Dog, mentre ha debuttato da poco anche Marvel Meow, con protagonisti i gatti dei maggiori eroi Marvel quando sono distanti dagli occhi dei padroni.

Nonostante il formato sia studiato per essere fruito esclusivamente su smartphone, molti Infinity Comics stanno venendo riadattati per un’edizione cartacea, come i numeri di X-Men Unlimited o il serial di Hulkling & Wiccan. Forse anche Alligator Loki sarà adattato in formato cartaceo, magari in occasione dell’uscita della seconda stagione della serie Marvel Studios Loki su Disney+, che inizierà le riprese in estate.