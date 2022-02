Ravonna Renslayer nella seconda stagione di Loki

La produzione della seconda stagione della serie Loki dei Marvel Studios dovrebbe iniziare quest’estate ai Pinewood Studios e a quanto pare per allora sarà presente anche Ravonna Renslayer, uno dei personaggi più importanti della prima stagione.

Gugu Mbatha-Raw, l’attrice britannica che ha interpretato il giudice della TVA e l’antagonista della serie Ravonna Renslayer, ha confermato che tornerà ad interpretare il personaggio (oppure qualche sua variante) per i prossimi episodi dello show. Come segnalato da Murphy’s Multiverse, durante un’intervista con Michael Strahan su Good Morning America, a Mbatha-Raw è stato chiesto del suo coinvolgimento nel futuro dell’esclusiva Disney+. La sua risposta, accompagnata da un enorme sorriso, è stata breve e diretta:

“I know there is a season two… I know that I’m in it…and that’s about all I can say!”@gugumbatharaw talks starring in #Loki and confirms she will be in season 2 of the #Marvel series streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/N0EWtXD6dy

— Good Morning America (@GMA) February 2, 2022