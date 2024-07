Shangri-La Frontier: nuovo Trailer e data di uscita per la stagione 2

Shangri-La Frontier è pronto a tornare con la sua seconda stagione, e il nuovo trailer rilasciato da Studio C2C ha già scatenato l’entusiasmo tra i fan. La serie, che ha debuttato nel 2023, ha rapidamente conquistato il pubblico grazie alla sua trama avvincente e all’animazione di alta qualità.

Un Ritorno Rapido

Con uno dei tempi di turnaround più veloci nella storia degli anime, Shangri-La Frontier ha concluso la sua prima stagione all’inizio del 2024 e la seconda stagione è già pronta a debuttare questo autunno. La nuova stagione sarà disponibile a partire dal 13 ottobre, promettendo nuove avventure e sfide per il protagonista Rakuro Hizutome e i suoi alleati.

La serie segue le avventure di Rakuro Hizutome, un giovane appassionato di videogiochi che eccelle nel superare i cosiddetti “giochi spazzatura”. Utilizzando le sue abilità affinate in ambienti difficili e pieni di glitch, Rakuro si cimenta nel popolare gioco VR Shangri-La Frontier. Durante la sua avventura, Rakuro e i suoi amici affrontano e sconfiggono Wezaemon, il guardiano della tomba, guadagnandosi la notorietà nel mondo dei giocatori.

Aspettative per la Stagione 2

Il nuovo trailer promette una serie di sfide virtuali ancora più avvincenti per Rakuro e i suoi alleati. Gli appassionati di giochi come Dark Souls troveranno sicuramente elementi familiari nell’intensità e nella complessità delle sfide che i protagonisti dovranno affrontare. La seconda stagione si preannuncia ricca di azione e avventure mozzafiato, mantenendo alta la qualità dell’animazione che ha caratterizzato la prima stagione.

Per chi non avesse ancora avuto l’opportunità di immergersi nel mondo digitale di Shangri-La Frontier, la prima stagione è attualmente disponibile in streaming su Crunchyroll. La descrizione ufficiale della serie recita: “Rakuro Hizutome si dedica completamente a superare giochi VR pieni di bug. Un giorno, decide di affrontare un gioco di livello divino chiamato Shangri-La Frontier. Ma scoprirà presto quanto sia difficile. Le sue abilità saranno sufficienti per svelarne i segreti nascosti?”

Con l’annuncio della data di uscita e la pubblicazione del nuovo trailer, l’attesa per la seconda stagione di Shangri-La Frontier è palpabile. I fan possono aspettarsi un’ulteriore esplorazione del complesso mondo virtuale e delle avventure di Rakuro. Non resta che segnare il calendario per il 13 ottobre e prepararsi a nuove entusiasmanti sfide nel mondo di Shangri-La Frontier.

Fonte Comic Book