Loki: le riprese della seconda stagione in estate

Finalmente sembra ci siano novità riguardo all’inizio delle riprese della seconda stagione di Loki.

La prima stagione della serie Disney+ dedicata al dio degli inganni si era conclusa con un grande cliffhanger che rimandava ad una seconda stagione, della quale però non abbiamo avuto più notizie, ad eccezione della conferma che la regista Kate Herron non sarebbe tornata per dirigere la serie.

In un nuovo articolo di Backstage, testata online inglese specializzata nelle offerte di lavoro nel mondo dello spettacolo, suggeriscono che la produzione possa iniziare l’estate prossima al Pinewood Studio.

Il sito web ha infatti inserito la serie Marvel Studios e Disney+ nell’elenco delle produzioni “visibile all’orizzonte”, il che significa che è attualmente “in fase di sviluppo o di casting effettivo”.

Ecco l’annuncio completo:

“La serie Marvel con Tom Hiddleston ritorna per una seconda stagione. Seguiamo l’inafferrabile cattivo mentre continua il suo lavoro come dio degli inganni, con l’azione che si svolge nel multiverso Marvel. È probabile che il reparto casting lo sarà nuovamente guidato da Sarah Finn e Krista Husar, con Jacqueline Gallagher, Gregory Korn e Lory Shaye. Le riprese inizieranno quest’estate a Pinewood.”

Un inizio di produzione durante l’estate può offrire qualche speranza che la serie possa vedere la luce su Disney+ nel 2023. Dato che Kang il Conquistatore potrebbe avere un ruolo nella serie, potrebbero provare a collegarlo ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dove Jonathan Majors tecnicamente farà la sua prima apparizione come quella specifica variante.

Inoltre ci sono voci insistenti riguardo al fatto che i personaggi di Loki (Tom Hiddleston) e Sylvie (Sophia Di Martino) possano fare un’apparizione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in uscita a maggio, e la seconda stagione di Loki dovrebbe quindi essere realizzata tenendo conto degli eventi del film e delle sue eventuali conseguenze.

Ad ogni modo nei prossimi mesi dovrebbero diffondersi notizie sul casting che daranno qualche indicazione in più sugli sviluppi della seconda stagione di Loki, in attesa dell’inizio delle riprese.