Qual è il film preferito di Hideo Kojima?

Look Back è la grande novità cinematografica del momento e ha sicuramente conquistato tantissimi fan. Tra questi vi è presente un grandissimo personaggio del mondo videoludico, amato tantissimo dai fan. Stiamo parlando di Hideo Kojima, il quale ha condiviso la sua recensione molto favorevole per il film di Look Back.

Il mangaka della serie Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, si è preso una pausa dal manga tra la prima e la seconda metà per esplorare alcune nuove idee attraverso una piccola serie di one-shot. Questi racconti hanno rivelato nuove brevi serie di personaggi e prospettive. Il primo di questi one-shot ha finito per conquistare così tanti consensi tra i lettori, da ricevere un adattamento anime.

Hideo Kojima, creatore di Death Stranding e altro ancora, spesso prende d’assalto i social media con le sue reazioni ai film, e questo è sicuramente il caso. Vedendo Look Back nei cinema, Kojima ha iniziato la sua reazione come segue:

“Look Back è uno degli anime più straordinari degli ultimi dieci anni. Ho scritto un commento per esso. Anche il lavoro originale era fantastico“. Kojima ha condiviso una reazione molto più lunga al film anime, che si può trovare riassunta qui sotto.”

Ero scosso nel profondo!”, inizia la recensione di Kojima per Look Back. “La tenerezza, la gentilezza, la forza! Espressioni e sensibilità così ricche, che superano persino un film reale, in live-action. Sono commosso dal presente e dal futuro dell’intrattenimento. L’anime è davvero incredibile. Ho già ordinato il manga di Tatsuki Fujimoto e non vedo l’ora di leggerlo“. Look Back è ora proiettato nelle sale di tutto il Giappone dallo scorso fine settimana, ma deve ancora confermare i suoi piani di uscita internazionale.

Look Back è scritto, diretto e con il design dei personaggi fornito da Kiyotaka Oshiyama per Studio Durian. La musica è composta da Haruka Nakamura, che esegue anche la sigla del film “Light song” insieme alla cantante Urara. Yumi Kawai e Mizuki Yoshida sono gli headliner del cast nei panni dei due protagonisti principali, rispettivamente Fujino e Kyomoto. Ricordiamo anche che il minutaggio del film in questione è di un’ora e due minuti.

