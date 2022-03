Defenders: Beyond – I nuovi Difensori con Loki e America Chavez

Dopo il teaser diffuso ieri che annunciava il ritorno dell’Arcano, la Marvel ha ufficializzato la nuova miniserie dei Difensori, Defenders: Beyond, che vede all’opera una nuova formazione del non-gruppo che comprende anche due star del MCU come Loki e America Chavez.

Alle redini creative di questa nuova miniserie di cinque numeri in uscita a Giugno troviamo lo stesso team che ha firmato l’ultima miniserie Defenders uscita nei mesi scorsi, a cui la Marvel si riferisce con il titolo There Are No Rules, Al Ewing e Javier Rodriguez.

In quella sede una formazione di Difensori radunata dal Dottor Strange (alla vigilia della sua morte) e dal misterioso Masked Raider aveva risalito il flusso temporale visitando gli universi precedenti alla nascita dell’attuale multiverso. Nel corso del viaggio avevano reclutato tra le loro file Taaia, scienziata di Taa e madre di Galan, colui che sarebbe sopravvissuto anche nel cosmo successivo diventando Galactus.

Defenders: Beyond pesca a piene mani da vari lavori precedenti di Al Ewing, con due membri della sua versione degli Ultimates come America Chavez e Blue Marvel, una variante di Loki già utilizzata nella sua serie Loki: Agent of Asgard, la già citata Taaia e Tigra, l’Avenger felina che ultimamente compare sulle pagine di Moon Knight.

Tutto ha inizio quando il Dottor Strange invia un terribile avvertimento dall’oltretomba! La loro missione li porterà ai limiti dello spazio e del tempo (e oltre) mentre affrontano domande che pochi eroi hanno osato porre e ricevono risposte per cui nessuno nell’Universo Marvel è preparato…

Nel presentare la serie, Ewing dichiara

“È fantastico essere di nuovo co-narratore con Javier in un’altra serie di Defenders: è più di un artista, è l’altra metà dell’equazione. Non ci sono Difensori senza di lui. E ovviamente, abbiamo dovuto rilanciare alla grande. Quindi in questa serie faremo un viaggio magico nel Mistero stesso, mappando la divinità Marvel e rivelando la conoscenza che si lega a ciò che è accaduto prima, alcune cose sconvolgenti a venire… e se siamo fortunati, forse a un po’ di magia fuori pagina per sfamare la vostra testa affamata. Abbiamo un nuovo eclettico equipaggio di difensori scelti per l’incarico dall’incantesimo finale di Stephen Strange – Sto dicendo quello che questo probabilmente è l’ultimo addio a molti roba degli ultimi dieci anni, e per almeno un personaggio, questa sarà l’ultima avventura. Spero che sopravvivi all’esperienza psichedelica, pellegrino!”

Il suo compagno di avventura Javier Rodriguez commenta: