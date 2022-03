Il ritorno dei Difensori e dell’Arcano

Un nuovo teaser della Marvel annuncia il ritorno in scena dei Difensori con una nuova serie a Giugno, dove affronteranno nientemeno che l’Arcano (Beyonder), uno degli esseri più potenti del multiverso Marvel.

Oltre ad annunciare semplicemente l’arrivo di un “nemico imprevisto” per i Difensori “dall’aldilà” (from beyond), il criptico teaser include il disegno di Ron Lim che mostra l’Arcano nella sua armatura originale indossata in Marvel Super Heroes Secret Wars, con una cupola con il simbolo Omega sopra il suo testa.

An unexpected foe for the Defenders…arrives from Beyond! 🌌 The Defenders return this June. pic.twitter.com/awWtYBkYRU — Marvel Entertainment (@Marvel) March 9, 2022

Una versione GIF animata della grafica inclusa nell’annuncio della Marvel trasforma questa versione dell’Arcano in una più riconoscibile, rimuovendo la cupola dal suo volto e mostrando una versione dell’onnisciente cattivo così come appariva nella sua forma umana in Secret Wars II (con riccioli e mullet, nel suo tentativo di crearsi un look umano fin troppo ispirato dai media degli anni ’80).

Non si sa ancora nulla della composizione di questo gruppo di Difensori. Normalmente sono riuniti e condotti dal Dottor Strange, ma Stephen è attualmente morto, con sua moglie Clea che ne ha preso il posto come Stregone Supremo. Sarà lei a fare le veci del marito anche in questa nuova formazione dei Defenders?

L’ultima incarnazione dei Difensori è stata protagonista di una miniserie di cinque numeri di Al Ewing e Javier Rodriguez, che aveva visto una formazione composta da Dr. Strange, Silver Surfer, Arpia, Cloud e Masked Rider risalire il flusso temporale visitando gli universi esistenti prima di quello attuale, reclutando nel frattempo anche Taaia, la madre di Galactus. La serie si chiudeva preannunciando la prossima morte di Stephen Strange.

È curioso notare poi come la calotta dell’armatura dell’Arcano presenti il simbolo Omega. Che ci sia un legame con il ritorno in scena di Omega lo Sconosciuto, recentemente avvenuto sulle pagine dell’evento Darkhold?