She-Hulk: prime immagini della protagonista, ma l’uscita sembra slittare

Mentre scatta il conto alla rovescia per l’arrivo di Moon Knight su Disney+, le notizie sull’uscita della serie di She-Hulk sono poco confortanti, nonostante siano state diffuse le prime immagini del merchandise collegato.

Nonostante la produzione della serie fosse stata concluse l’anno scorso, si sono effettuate ulteriori riprese aggiuntive a Gennaio. Inoltre l’impiego massiccio della CGI per il personaggio di Tatiana Maslany richiede tempi di lavorazione ancora abbastanza lunghi.

Durante l’assemblea annuale degli azionisti della Disney, il CEO Bob Chapek ha confermato che la prossima serie Disney+ dei Marvel Studios ad uscire dopo Moon Knight sarà Ms. Marvel, con She-Hulk che sarebbe arrivata “più tardi quest’anno” dopo Ms. Marvel.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, è stato anche confermato che Ms. Marvel uscirà su Disney+ quest’estate, il che significa che She-Hulk probabilmente non arriverà prima dell’autunno. Secondo alcune notizie, la premiere di Ms. Marvel dovrebbe tenersi a Los Angeles il 2 Giugno, con la serie che arriverebbe su Disney+ nell’arco delle successive due settimane.

Effortless. Relentless. Fearless. Let’s celebrate the women who bring our favorite stories to life on #DisneyPlus. ✨ #HonorHerStory pic.twitter.com/RsNUskThQz — Disney+ (@disneyplus) March 8, 2022

A fianco di queste notizie sull’uscita di She-Hulk, abbiamo però avuto occasione di vedere le prime immagini ufficiali dell’eroina.

Il merchandising Marvel ufficiale, distribuito su Amazon, ha rivelato il primo sguardo completo alla Jennifer Walters di Tatiana Maslany nella sua forma finale di She-Hulk.

Il sito ha inizialmente messo in vendita, per poi ritirarli, alcuni thermos che presentano una foto di Tatiana Maslany in forma “hulkizzata”. Indossa il costume viola, nero e bianco visto nel primo sneak peek dello show mostrato al Disney+ Day 2021. Vediamo anche come il personaggio, in forma “hulkizzata”, sia vestita anche in abiti normali, per praticare la propria professione di avvocato.

Le prime immagini ufficiali di She-Hulk, in uscita in Autunno su Disney+