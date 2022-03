Prime foto di Paul Rudd sul set di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Ant-Man And The Wasp: Quantumania – ecco le prime foto di Paul Rudd dal set del Film!

Durante il Disney Investor Day di Dicembre, i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente il Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il terzo film dedicato all’uomo-formica interpretato da Paul Rudd in cui assisteremo all’introduzione di uno dei Villain più importanti della Marvel nonché avversario dei Fantastici Quattro e degli Avengers fumettistici, e cioè: Kang il Conquistatore. Diretto Peyton Reed, Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà al cinema il 17 Febbraio 2023.

Nonostante le riprese sono terminate da qualche tempo ormai, adesso il Daily Mail ha rivelato una nuova serie di foto dal set di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che mostrano Paul Rudd nuovamente nei panni di Scott Lang.

Ecco le foto:

The FIRST SET PHOTOS of Paul Rudd filming for Ant-Man and the Wasp: #Quantumania in San Francisco have been revealed! (via Daily Mail: https://t.co/5EtSSNw6Nl) pic.twitter.com/cIyaSv9xal — Ant-Man News 🐜 (@AntManNews) March 5, 2022

Scott Lang, Local Celebrity? 🚨 Even MORE set pics from Ant-Man and The Wasp #Quantumania seem to show Scott being noticed by several people! [Via: https://t.co/4LxUXkt8sC] pic.twitter.com/DudQGtbo5r — Ant-Man News 🐜 (@AntManNews) March 5, 2022

MORE set photos of Paul Rudd filming Ant-Man and The Wasp: #Quantumania in Los Angeles! [Via: https://t.co/5EtSSNw6Nl pic.twitter.com/L5oWztpkTj — Ant-Man News 🐜 (@AntManNews) March 5, 2022

Queste ultime foto dal set offrono uno sguardo migliore di Scott Lang del suo imminente ritorno Quantumania.

Come possiamo vedere negli scatti, sembra che Scott venga riconosciuto dalle persone per strada. Durante Endgame, Scott non è una figura popolare, il che ha senso dal momento che non camminava per le strade proclamando di essere un supereroe. Questo in aggiunta al fatto che l’eroe rimasto bloccato nel Regno Quantico per cinque anni. Che sia finalmente diventato un supereroe pubblico dopo gli eventi di Avengers: Endgame?

Ant-Man And The Wasp: Quantumania!

E’ ancora presto per parlare di anticipazioni sulla trama. Di certo le particelle Pym hanno giocato un ruolo fondamentale per la trama di Avengers: Endgame e la sconfitta di Thanos, per cui è facile pensare che le rivedremo in azione. Scott e Hope torneranno a esplorare il regno quantico? Quale sarà la nuova minaccia per Ant Man and the Wasp?

Dopo gli eventi di Endgame, sappiamo che tutti i protagonisti dei film su Ant-Man sono sopravvissuti alla guerra con Thanos. Infatti nel cast di Ant-Man 3 tornerà a vestire i panni di Scott Lang / Ant Man l’attore Paul Rudd. Al suo fianco, a interpretare Hope Van Dyne / Wasp, ci sarà nuovamente Evangeline Lilly. Assieme ai due attori protagonisti potremo rivedere anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer nei panni di Hank Pym e Janet Van Dyne. Si aggiungono poi al cast anche Kathryn Newton come Cassie Lang, la figlia di Scott, e Jonathan Majors, che sarà Kang the Conqueror, il cattivo del Film. Come personaggi secondari potremmo rivedere Luis, interpretato da Michael Peña.

