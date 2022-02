James Gunn rivela la collaborazione tra Marvel Studios e DC Films per una scena di Peacemaker!

Il regista James Gunn sta facendo il doppio dovere sul lato cinecomic, dato che lavora sia per la Marvel che per la DC. Gunn attualmente è alla “guida” di Peacemaker, Serie TV con protagonista John Cena in onda su HBO Max (ancora non c’è una data per l’Italia), uno spin-off di The Suicide Squad, in qualità di produttore esecutivo, regista e sceneggiatore, oltre ad essere impegnato a girare Guardiani della Galassia Vol. 3 sotto la supervisione dei Marvel Studios.

In vista dell’attesissimo finale di serie, Gunn ha anticipato una grande rivelazione per Peacemaker che sorprenderebbe i fan. Ora, il regista ha parlato di questa importante rivelazione e di una sorprendente connessione con la Marvel.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DALLA SERIE TV PEACEMAKER!

James Gunn ha parlato Variety per analizzare le principali apparizioni cameo durante il finale della prima stagione dello show. Infatti durante il finale vi sono stati i Cameo della Justice League!

Nell’intervista, Gunn ha rivelato di aver parlato con Momoa per la ripresa del suo ruolo di Aquaman prima di girare la serie HBO Max.

“Penso che prima di girare lo show, ne abbiamo parlato con Jason. Avevamo un po’ paura che si arrabbiasse dato le battute del personaggio di John Cena su quelle interpretato da Momoa, ma si è messo a ridere. Era fico. Quindi era praticamente d’accordo fin dall’inizio”.

Per quanto riguarda il coinvolgimento di Ezra Miller, Gunn ha confermato che i Marvel Studios hanno contribuito a filmare la scena di Flash mentre stavano girando Guardiani della Galassia Vol. 3:

“Ho scoperto tramite un amico in comune che Ezra adora i miei Film. Quindi gli ho chiesto se voleva girare questa scena ed ha accettato. A dirla tutta, Marvel ha girato questa scena per noi, dato che stavamo girando Guardiani della Galassia vol.3.”

Gunn ha inoltre spiegato che “la Marvel lo doveva alla DC “, a causa del fatto che la troupe di Peacemaker ha filmato il provino per il ruolo di Chukwudi Iwuji per Guardiani 3:

“Marvel doveva restituire il favore alla DC, dato che la crew di Peacemaker ha girato lo screen test di Chukwudi Iwuji per Guardiani della Galassia vol.3… quindi abbiamo avuto Ezra insieme al resto del cast di Guardiani!”

Le prossime uscite del Marvel Cinematic Universe!

Moon Knight (30 Marzo 2022)

Ms. Marvel (2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 Maggio 2022)

She-Hulk (2022)

Thor: Love and Thunder (8 Luglio 2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11 Novembre 2022)

Ironheart (2023)

Secret Invasion (2022)

The Marvels (17 Febbraio 2023)

Guardiani della Galassia: The Holiday Special (Natale 2022)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (28 Luglio 2023)

Armor Wars (2023)

Guardiani della Galassia Vol. 3 (5 Maggio 2023)

I Am Groot (2022)

X-MEN ’97 (2023)

Marvel Zombies (TBA)

Fantastici 4 (TBA)

Spider-Man: Freshmen Year (TBA)

Deadpool 3 (TBA)

Agatha: House Of Harkness (TBA)

Blade (TBA)

Echo (TBA)

Captain America 4 (TBA)

What If…? – Stagione 2 (TBA)

Loki – Stagione 2 (TBA)

Spider-Man 4 (TBA)

Spider-Man 5 (TBA)

Spider-Man 6 (TBA)

