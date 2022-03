Secret Invasion ecco Emilia Clarke nel nuovo video dal set della Serie TV!

Durante la riunione degli azionisti della Walt Disney Company lo scorso Dicembre il Presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer di Marvel Entertainment Kevin Feige ha annunciato ufficialmente Secret Invasion, per la piattaforma di streaming Disney+, la Serie TV ha tra i suoi per protagonisti Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Ben Mendelsohn) ispirato all’omonima miniserie a fumetti della Marvel Comics scritta da Brian Michael Bendis.

Un utente su Twitter ha condiviso un video dal set di Secret Invasion dei Marvel Studios che mostra Emilia Clarke in azione.

Ecco il video:

https://twitter.com/Daenerys4lyfe/status/1500450021703315460?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1500450021703315460%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fthedirect.com%2Farticle%2Fmarvel-emilia-clarke-character-fight-set-video

Il video in questione mostra l’attrice Emilia Clarke che sta girando una scena con qualcuno che indossa una tuta grigia per il motion capture. Non c’è alcun audio e sembra che il personaggio CGI stia soffocando la Clarke mentre combatte per la sua vita sul terreno sottostante.

Per il momento, il ruolo di Emilia Clarke rimane un mistero , il che rende difficile speculare su questa scena mentre combatte con un altro personaggio di cui non sappiamo ugualmente nulla.

Secret Invasion! – anticipazioni