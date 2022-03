Moon Knight: nuovi poster e la presentazione della serie

A venti giorni dal rilascio su Disney+ i Marvel Studios hanno risalasciato i nuovi poster di Moon Knight, oltre ad una featurette in cui gli attori e il regista presentano la serie.

Il video di 90 secondi mostra diverse interviste con il protagonista Oscar Isaac, Ethan Hawke, May Calamawy, il regista Mohamed Diab e il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige insieme a molti nuovi momenti inediti dell’eroe Marvel.

Nel video, Hawke ha condiviso che la cosa bella di Moon Knight è “far conoscere un nuovo supereroe in un nuovo mondo“. Isaac è intervenuto anche dicendo che lo spettacolo è un “vero e proprio studio sul personaggio“, dicendo anche che hanno preso l’aspetto della salute mentale “incredibilmente sul serio“.

Feige ha descritto l’eroe titolare come un “personaggio spettacolare” e qualcuno che ha un “aspetto visivo incredibilmente unico“.

Calamawy ha scherzato sul fatto che il tono di Moon Knight è come “Fight Club incontra Indiana Jones“, dicendo che è “un po’ cupo a tratti“.

Una delle nuove scene presenti nel promo è una sequenza in cui il Marc Spector di Isaac può essere visto camminare all’interno del tempio di Khonshu in Egitto. Khonshu sembra fare una sorta di rituale con presumibilmente Mr. Knight e Layla, il personaggio di May Calamawy.

I tre poster rilasciati sui canali social dei Marvel Studios sono a tutti gli effetti dei character poster, che presentano tre differenti identità del protagonista: Marc Spector, in una felpa bianca con cappuccio, Moon Knight, con il suo costume da prete di Khonshu, e Mr. Knight, in doppiopetto e passamontagna bianco.

Il commento di Isaac sul prendere “seriamente” l’aspetto della salute mentale nella serie suggerisce che l’argomento del disturbo dissociativo della personalità del protagonista sarà uno degli elementi in primo piano nella serie.

Ma dalle location mozzafiato all’azione spettacolare, Moon Knight ha il potenziale per offrire un’esperienza unica e completa ai fan della Marvel.

Il primo episodio di Moon Knight sarà presentato in anteprima su Disney+ il 30 marzo 2022.