Moon Knight – ecco la nuova immagine del protagonista in copertina su Empire!

In occasione del D23 Expo, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato per la piattaforma di streaming Disney+ ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe una Serie TV incentrata su uno dei personaggi più amati dai fan Marvel, e cioè: Marc Spector/Moon Knight. La serie è in programma per debuttare il 30 Marzo 2022.

Poco fa sono state rilasciate due nuove copertine della rivista Empire con protagonista Moon Knight dei Marvel Studios in primo piano. Entrambe le immagini presentano l’eroe titolare interpretato da Oscar Isaac con addosso il bellissimo costume.

Ecco le copertine:

Moon-Knight – I dettagli della serie TV

La serie di Moon Knight, è scritta da Jeremy Slater (The Umbrella Academy) e Beau DeMayo (The Witcher) e diretta dai registi indie Justin Benson e Aaron Moorhead (The Endless, Synchronic) e dal regista egiziano Mohamed Diab (Cairo 678, Clash), vedrà nel cast Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Le riprese dello show sono iniziate a Maggio del 2021, e si sono tenute principalmente nella città di Budapest.

«Marvel Studios’ Moon Knight segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si imbarcano in un viaggio verso un mortale mistero tra i potenti Dei dell’Egitto».

