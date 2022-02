Moon Knight – ecco la nuova Sinossi della Serie TV che spiega le origini di Marc Spector!

In occasione del D23 Expo, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato per la piattaforma di streaming Disney+ ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe una Serie TV incentrata su uno dei personaggi più amati dai fan Marvel, e cioè: Marc Spector/Moon Knight. La serie è in programma per debuttare il 30 Marzo 2022.

Disney Latino ha pubblicato online una nuova sinossi ufficiale della serie, che rivela le origini di Marc Spector nel Marvel Cinematic Universe:

“Steven Grant, un rispettabile impiegato di un negozio di souvenir, si trasforma in Moon Knight, il misterioso eroe della Marvel che arriverà presto su Disney+ con una serie che porterà gli spettatori a conoscere la sua enigmatica storia. Grant è affetto da un disturbo dissociativo dell’identità, una patologia psicologica che lo porta ad avere ricordi di un’altra vita. È così che scopre di essere in realtà Marc Spector, un’identità parallela che vive dentro di sé. Durante una missione in Egitto, l’ex agente della CIA e ora mercenario Spector viene abbandonato dai suoi compagni e lasciato in punto di morte… finché non viene salvato da Khonshu, il Dio egizio della luna, che gli dona i suoi mistici poteri. Così, Steven/Marc entra in possesso di un’eccezionale talento nel combattimento, con una vasta gamma di armi sovrannaturali e abilità degne di atleti olimpici. Steven/Marc dovrà bilanciare i suoi conflitti interni mentre i nemici metteranno alla prova le sue nuove abilità.”

Moon-Knight – I dettagli della serie TV

La serie di Moon Knight, è scritta da Jeremy Slater (The Umbrella Academy) e Beau DeMayo (The Witcher) e diretta dai registi indie Justin Benson e Aaron Moorhead (The Endless, Synchronic) e dal regista egiziano Mohamed Diab (Cairo 678, Clash), vedrà nel cast Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Le riprese dello show sono iniziate a Maggio del 2021, e si sono tenute principalmente nella città di Budapest.

