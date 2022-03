Daredevil: parte la produzione di un nuovo progetto dedicato?

I fan dei Marvel Studios si aspettano un nuovo progetto dedicato a Daredevil dopo aver assistito al ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home e a quello di Kingpin, il Wilson Fisk interpretato da Vincent D’Onofrio, negli ultimi episodi di Hawkeye.

Secondo quanto riportato da Murphy’s Multiverse, poco meno di due settimane fa i Marvel Studios hanno formato una nuova società a responsabilità limitata che sembra proprio preludere ad un nuovo progetto su Daredevil. Il nome di questa limited liability company, “Blind Faith Productions LLC“, sembra un sunto perfetto delle due caratteristiche più distintive di Murdock, sia fisiche che spirituali.

Le società a responsabilità limitata vengono create per mitigare il rischio e mantenere separata la contabilità di ogni progetto. Il più delle volte, una volta stabilite le LLC, il passo successivo è quello di trovare scrittori ed eventualmente registi e/o showrunner, quindi possiamo solo sperare che queste notizie vengano diffuse nei prossimi mesi.

Ma questo non significa necessariamente che un nuovo progetto di Daredevil debutterà presto poiché non c’è modo di dire con certezza se questa LLC sia davvero dedicata ad un progetto Marvel, e nel caso proprio a questo. Per quanto riguarda il personaggio di Matt Murdock, citando lo stesso Charlie Cox dobbiamo “aspettarci di vederlo ovunque“, prima di vederlo approdare al suo progetto personale.

Dopo l’interpretazione del personaggio visto nello show di Netflix, c’è ancora molto da fare in termini di trame di Daredevil. Il più grande punto di forza potrebbe essere assistere alle sue interazioni con tutti quei personaggi che ora sono diventati disponibili, da Echo a She-Hulk, solo per citarne un paio.

Ma anche dettagli più piccoli come l’indossare il suo iconico costume giallo potrebbero benissimo entrare in gioco. Il giallo ovviamente non è il colore migliore da indossare se si cerca di passare inosservati nel cuore della notte mentre si combatte contro i criminali, ma si può raccontare come sia inteso come un omaggio al suo defunto padre, oltre ad essere un nuovo look accattivante, cosa che la Marvel cerca sempre di elaborare ad ogni nuovo progetto con i suoi personaggi.