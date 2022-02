Lo spot di Moon Knight per il Super Bowl

Come previsto, la Disney ha rilasciato un nuovo spot di Moon Knight in occasione del Super Bowl, la finale del campionato di football americano che rappresenta l’evento clou anche dal punto di vista televisivo negli States.

Nel breve trailer vediamo Steven Grant, l’identità “civile” di Moon Knight (Oscar Isaac), alle prese con quei problemi di insonnia e nel distinguere la vita reale dai sogni di cui avevamo visto nel primo trailer. Ma vediamo anche la presenza del dio egizio Khonshu (anche se non sappiamo se si tratti di realtà o visioni), e notiamo come Steven soffra di visioni anche guardando uno specchio o un tatuaggio di Arthur Harrow.

Il personaggio di Harrow (Ethan Hawke) sembra dare dei consigli al protagonista, ma pare anche collegato a qualche cosa di soprannaturale.

Infine, vediamo Moon Knight in azione in tutta la sua gloria, mentre plana verso dei nemici che gli sparano addosso con il mantello che forma la classica mezzaluna nel cielo notturno, riprendendo la celebre iconografia dei fumetti. Altro classico elemento ripreso pari pari dalle pagine dei comics è la il “boomerang” tagliente a forma di mezzaluna utilizzato come arma, riprendendo un po’ i batarang di Batman: in questo spot vediamo brevemente Moon Knight stagliarsi contro la luna mentre afferra una delle sue mezzelune al volo.

Moon Knight, in arrivo su Disney+ il 30 Marzo, sarà una serie indicata per un pubblico più maturo rispetto allo standard delle produzioni Marvel presenti sulla piattaforma. Il parental control infatti lo registrerà come 16+, e lo stesso Kevin Feige, prima della diffusione di questo spot per il Super Bowl, ha dichiarato che Moon Knight sarà “brutale” e hanno deciso di non risparmiare nulla.

Insieme a Isaac e Hawke nella serie compariranno May Calamawy (Hulu’s Ramy) e il recentemente scomparso Gaspard Ulliel (Hannibal Rising), con Mohamed Diab (Clash, Cairo 678) affiancato da Justin Benson e Aaron Moorhead (The Endless, Synchronic) nel gruppo dei registi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore e produttore esecutivo, insieme a Isaac, Diab, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Grant Curtis e Brad Winderbaum. Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono co-produttori esecutivi, con i Marvel Studios come studio di produzione.