Charlie Cox parla di un possibile nuovo incontro con il Kingpin interpretato da Vincet D’Onofrio

Daredevil è una serie Netflix della Marvel andata in onda dal 2015 al 2018 con protagonista Charlie Cox nei panni dell’eroe Marvel Matt Murdock, un avvocato cieco e vigilante mascherato a New York City. Uno dei suoi antagonisti era l’iconico signore del crimine dei fumetti, Wilson Fisk o Kingpin, interpretato da Vincent D’Onofrio.

In un’intervista con il The Hollywood Reporter, Charlie Cox sembrava aver essere fiducioso che in futuro si incontrerà di nuovo con il suo antagonista sulla scia dei rispettivi cameo del MCU:

“Guarda, non ho idea di quali siano i piani al momento, ma immagino che ci sia altro da fare per noi. Conosco poche informazioni e sto provando ad immaginare. Spero che i nostri mondi possano scontrarsi di nuovo, dato che ciò che abbiamo fatto in passato è stato davvero divertente. Lui è un attore incredibile. Dobbiamo iniziare ogni conversazione dicendo “cosa sai?” dato che dobbiamo stare attenti a ciò che diciamo. È davvero entusiasmante.”

Per quanto riguarda se i Marvel Studios abbiano piani futuri per Daredevil e Kingpin, i fan della Marvel dovrebbero condividere l’ottimismo di Charlie Cox e Vincent D’Onofrio. È altamente improbabile che il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige e lo studio avrebbero portato questi personaggi preferiti dai fan di una precedente serie televisiva Marvel senza un piano più grande in mente.

Le prossime uscite del Marvel Cinematic Universe!

Ms. Marvel (2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 Maggio 2022)

She-Hulk (2022)

Thor: Love and Thunder (8 Luglio 2022)

Moon Knight (2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11 Novembre 2022)

Ironheart (2022)

Secret Invasion (2022)

The Marvels (17 Febbraio 2023)

Guardiani della Galassia: The Holiday Special (Natale 2022)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (28 Luglio 2023)

Armor Wars (2023)

Guardiani della Galassia Vol. 3 (5 Maggio 2023)

I Am Groot (2023)

X-MEN ’97 (2023)

Marvel Zombies (TBA)

Fantastici 4 (TBA)

Spider-Man: Freshmen Year (TBA)

Deadpool 3 (TBA)

Agatha: House Of Harkness (TBA)

Blade (TBA)

Echo (TBA)

Captain America 4 (TBA)

What If…? – Stagione 2 (TBA)

Loki – Stagione 2 (TBA)

Spider-Man 4 (TBA)

Spider-Man 5 (TBA)

Spider-Man 6 (TBA)

Recupera il Blu-Ray di Thor Ragnarok 10° Anniversario Marvel Studios!