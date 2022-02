Moon Knight: la prima foto nei panni di Mr Knight

Dalle pagine di Empire Magazine appare la prima foto del protagonista della prossima serie Marvel su Disney+ Moon Knight nella sua identità di Mr Knight.

Tra le varie immagini pubblicate in esclusiva sulla rivista troviamo infatti questa foto del protagonista, interpretato da Oscar Isaac, in un elegante completo bianco, con un bastone nero e una maschera bianca che copre tutto il volto, con gli occhi luminosi e il simbolo della mezza luna sulla fronte.

Si tratta dell’identità di Mr. Knight, una delle varie identità che Marc Spector ha assunto nel corso degli anni. Nei fumetti Spector è un ex mercenario senza grandi scrupoli salvato dalla morte dal dio egizio Khonshu per agire come suo emissario sulla Terra.

Negli anni Spector ha assunto altre identità fittizie, come quella del miliardario Steven Grant o del tassista Jake Lockley, sviluppando con il tempo un disturbo dissociativo della personalità che lo ha portato a vari crolli nervosi, allucinazioni e sviluppo di nuove identità.

L’identità di Mr. Knight è stata creata da Warren Ellis: dopo che per la prima volta aveva fatto indossare a Spector la maschera di Moon Knight con un completo bianco in Secret Avengers 19 del 2011 (disegnato da Michael Lark), ha ufficializzato questa identità in Moon Knight 1 del 2014 (disegnato da Declan Shalvey). In quelle storie Spector utilizzava l’identità di Mr. Knight per collaborare con la polizia di New York. Oggi è l’identità attraverso cui Moon Knight gestisce la sua Midnight Mission, il rifugio per tutti i “viaggiatori della notte” al centro delle vicende della sua ultima serie regolare firmata da Jed MacKay e Alessandro Cappuccio.

Nell’intervista pubblicata da Empire Magazine, oltre alla foto di Mr Knight troviamo anche alcune dichiarazioni di Kevin Feige sul tono di Moon Knight rispetto al resto delle serie Disney+:

“È brutale! È stato divertente lavorare con Disney+ e vedere i confini che si spostano su ciò che siamo in grado di fare. Ci sono momenti [nella serie] in cui Moon Knight si accanisce su un altro personaggio, ed è forte e brutale, e la reazione istintiva è: “Non terremo questa scena, giusto?” No. La terremo. C’è un cambiamento di tono. Questa è una cosa diversa. Questo è Moon Knight.”

Moon Knight arriva su Disney+ il prossimo 30 marzo.