Moon Knight: morto a 37 anni Gaspard Ulliel, interprete di Midnight Man

L’agenzia di stampa AFP ha riferito che l’attore francese Gaspard Ulliel, che ha recitato in Moon Knight, è morto in seguito alle ferite riportate durante un grave incidente sugli sci.

L’attore vincitore del Cesar è stato ricoverato in ospedale martedì dopo aver subito un trauma cranico e non si è ripreso, secondo quanto riferito dalla famiglia e dal suo agente.

L’attore 37enne è stato trasportato in elicottero in un ospedale di Grenoble a seguito di una collisione sulle piste della Savoia. La polizia di montagna della zona ha dovuto fare i conti con numerosi incidenti nella regione a causa della grande quantità di neve e del ghiaccio sulle piste. Nella regione dell’Alta Savoia una bambina di 5 anni è rimasta uccisa sabato quando uno sciatore si è schiantato contro di lei.

Ulliel ha raggiunto il successo per aver interpretato il giovane Hannibal Lecter in Hannibal Rising, il magnate della moda Yves Saint Laurent nel film biografico Saint Laurent e come volto della campagna pubblicitaria della fragranza Chanel Bleu de Chanel.

L’acclamato attore è stato nominato per un Cesar Award come attore più promettente nel 2002 e nel 2003. Nel 2004 ha quindi vinto il premio per il suo ruolo in Una lunga domenica di passioni, con Audrey Tautou. Nel 2017 ha vinto il Cesar Award come miglior attore per il suo ruolo in È solo la fine del mondo di Xavier Dolan. L’attore lascia un figlio avuto con la modella e cantante francese Gaëlle Piétri.

Nella serie Moon Knight Gaspard Ulliel ha interpretato Anton Mogart, alias Midnight Man, nei fumetti vecchio ladro d’arte nemico del protagonista morto dietro le quinte in Moon Knight #8 del 2007. Ulliel dovrebbe apparire in più episodi della serie, che ha come protagonista Oscar Isaacs e che andrà quindi in onda postuma su Disney+ a partire dal 30 marzo. L’ultimo lavoro di Ulliel, dopo la fine delle riprese di Moon Knight, è stato nel film francese Plus que jamais, in uscita nel corso dell’anno.