Thor: Love and Thunder – iniziate le riprese aggiuntive. Christian Bale sul Set!

I Marvel Studios sono a lavoro su più fronti tra Film e Serie TV, compreso il quarto capitolo di Thor. Il Film è previsto per il debutto nei Cinema il 6 Luglio di quest’anno.

Jeff Sneider di The Ankler ha rivelato che Christian Bale sta attualmente lavorando con i Marvel Studios per le riprese aggiuntive di Thor: Love and Thunder. Sneider ha lasciato intendere anche che il motivo per cui la Marvel non avrebbe rilasciato un Trailer del Film è dovuto a queste riprese, che si stanno svolgendo di recente a Manhattan Beach, in California.

Come sappiamo le riprese aggiuntive sono una parte essenziale del processo di realizzazione dei Film dei Marvel Studios per garantire che il montaggio finale racconti la migliore storia possibile

Thor: Love & Thunder – in breve

Thor: Love and Thunder sarà diretto ancora una volta da Taika Waititi, regista che ha già diretto Thor: Ragnarok. La sceneggiatura è firmata da lui e Jennifer Kaytin Robinson. Waititi si avvalerà della tecnologia Stagecraft, la stessa utilizzata per le riprese di The Mandalorian (di cui Waititi ha diretto un episodio).

Nel cast figureranno indubbiamente Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valchiria), Russel Crowe (Zeus), Jaimie Alexander (Lady Sif), lo stesso Taika Waititi (Korg), Christian Bale (Gorr, il Macellatore di Dei) e Natalie Portman (Jane Foster), che si scoprirà degna di sollevare Mjolnir e diventerà Mighty Thor. Ci saranno inoltre Star-Lord (Chris Pratt) e gli altri Guardiani della Galassia.

