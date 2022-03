Echo – Graham Greene entra a far parte della Serie TV dei Marvel Studios!

Negli anni a venire il Marvel Cinematic Universe si espanderà sempre di più sul piccolo schermo grazie alle svariate serie prodotte dai Marvel Studios per la piattaforma di streaming Disney+. Una di queste sarà lo spin-off di Hawkeye: Echo.

Stando a quanto appreso dal sito The Direct, l’attore Graham Greene, noto per la sua interpretazione candidata all’Oscar in Balla coi lupi degli anni ’90 e per i suoi ruoli in Il Miglio Verde e I Segreti di Wind River, si sarebbe unito al cast della Serie TV su Echo prodotta dai Marvel Studios per Disney+.

I dettagli sul personaggio di Greene sono attualmente segreti in quanto Disney e gli stessi Marvel Studios devono ancora confermare il suo presunto ruolo.

Echo – I primi dettagli della Serie TV

Nel team di sceneggiatori di Echo troviamo Etan Cohen e Emily Cohen, Marion Dayre (Better Call Saul), Ken Kristensen (Marvel’s The Punisher) e Dara Resnik (Marvel’s Daredevil), Shoshannah Stern (Supernatural, This Close) e Bobby Wilson (Rutherford Falls, Reservation Dogs).

Sebbene Echo abbia lasciato il segno nel MCU in Hawkeye, si conoscono ancora pochissime informazioni sul suo prossimo progetto solista.

