Echo – primi dettagli sulla storia e sulle Location

Negli anni a venire il Marvel Cinematic Universe si espanderà sempre di più sul piccolo schermo grazie alle svariate serie prodotte dai Marvel Studios per la piattaforma di streaming Disney+. Una di queste sarà lo spin-off di Hawkeye: Echo.

Il sito The Cosmic Circus ha rivelato che i Marvel Studios hanno recentemente avuto il permesso di filmare alcune scene della Serie TV su Echo a Grantville e Social Circle, in Georgia. Le riprese a Social Circle si svolgeranno ad Aprile prima di trasferirsi a Grantsville dal 16 Maggio al 20 Maggio.

In particolare, verso metà Febbraio Ryan Schaetzle, location manager della Serie TV, ha incontrato il Consiglio comunale di Grantville per ottenere il permesso speciale per le riprese, spiegando che lo show racconterà una “storia su una piccola città” di cui farà parte anche Grantville.

Durante l’incontro, peraltro, Schaetzle ha spiegato che al momento “solo due episodi di Echo sono stati scritti” e che le riprese che si terranno a Grantville non coinvolgeranno “esplosioni, sparatorie o grosse scene d’azione.” Infine, il location manager ha lasciato intendere che i Marvel Studios potrebbero chiedere in futuro un altro permesso per girare ulteriori scene nella città se necessario quando gli script degli altri episodi saranno completati.

Echo – I primi dettagli della Serie TV

Nel team di sceneggiatori di Echo troviamo Etan Cohen e Emily Cohen, Marion Dayre (Better Call Saul), Ken Kristensen (Marvel’s The Punisher) e Dara Resnik (Marvel’s Daredevil), Shoshannah Stern (Supernatural, This Close) e Bobby Wilson (Rutherford Falls, Reservation Dogs).

Sebbene Echo abbia lasciato il segno nel MCU in Hawkeye, si conoscono ancora pochissime informazioni sul suo prossimo progetto solista.