Daniel Radcliffe commenta ai fancasting per il ruolo di Wolverine nel Marvel Cinematic Universe

Adesso che Kevin Feige ha il pieno controllo della maggior parte delle proprietà intellettuali della Marvel, i Marvel Studios stanno attualmente preparando i reboot del MCU per gli X-Men e i Fantastici Quattro dopo che la sua prima trilogia di Spider-Man si è conclusa. Le interpretazioni passate di questi eroi hanno prodotto molte interpretazioni iconiche, non ultima quella di Wolverine di Hugh Jackman, rendendole ancora tra le decisioni di casting più difficili dello studio.

Durante una recente intervista con Phase Zero alla premiere di The Lost City, la star di Harry Potter Daniel Radcliffe ha parlato delle voci sul fatto che potrebbe interpretare Wolverine nel MCU.

Quando gli è stato chiesto se fosse a conoscenza del popolare casting dei fan, Radcliffe ha rivelato, come previsto che “non ne sa nulla:”

“Molte persone vengono da me e mi dicono ‘Ehi amico, ho sentito che sarai Wolverine. È davvero fantastico!’ e la mia reazione è stata ‘Amico, non è così, non so niente al riguardo.‘ Apprezzo che qualcuno abbia detto chiaramente ‘Wolverine è basso nei fumetti, dovremmo prendere una persona bassa per il ruolo.’ Ma non ce li vedo passare da Hugh Jackman a me in futuro, ma chi può saperlo. Dimostrami che mi sbaglio, Marvel.”

Ecco il video dell’intervista:

