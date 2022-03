Moon Knight – Oscar Isaac ha rivelato che vorrebbe interagire con Hulk in futuro

In occasione del D23 Expo, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato per la piattaforma di streaming Disney+ ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe una Serie TV incentrata su uno dei personaggi più amati dai fan Marvel, e cioè: Marc Spector/Moon Knight. La serie è in programma per debuttare il 30 Marzo 2022.

L’attore di Moon Knight Oscar Isaac ha rivelato alla Hits Radio del Regno Unito in una recente intervista che pensa che il suo tormentato eroe Marvel andrebbe d’accordo con l’Hulk di Mark Ruffalo.

“Voglio dire, è un tipo un po’ solitario, ecco. Non so, magari… Con chi potrebbe andare d’accordo tra tutti i personaggi dell’MCU? Forse Hulk! Sì, si potrebbe fare.”

Oscar Isaac says he can see Moon Knight getting on with Hulk

The duo we need to see #MoonKnight pic.twitter.com/Dl87vYEAIu

— Hits Radio (@hitsradiouk) March 17, 2022