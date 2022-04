Gwen Stacy ritorna entro il 2022

Il lockdown dovuto alla pandemia del 2020 ha stravolto il piano delle uscite di numerose serie Marvel, tra cui la miniserie Gwen Stacy di Christos Gage e Todd Nauck.

Dopo l’uscita dei primi due numeri, la serie è stata interrotta e a differenza di tanti altri progetti che sono tornati sugli scaffali in qualche maniera o che sono stati ufficialmente cancellati come Amazing Mary Jane, Amazing Spider-Man: The Daily Bugle, Morbius, The Rise Of Skywalker, di Gwen Stacy non si sono avute più notizie ufficiali.

Eppure sia Christos Gage che Todd Nauck avevano assicurato che il progetto era stato completato e che avrebbe visto la luce prima o poi.

Amazon aveva messo in preordine una raccolta dei numeri 1-5 per gennaio 2023, ma in seguito è scomparsa. Ora però il volume in questione è ricomparso ed è stato ribattezzato Gwen Stacy: Who’s That Girl?

Di conseguenza tra non molto dovrebbero essere annunciati i restanti numeri inediti della miniserie ambientata durante la gioventù di Gwen Stacy, prima che conoscesse Peter Parker, ma in un periodo in cui aveva già a che fare, indirettamente, con Norman Osborn, l’uomo che nei panni di Green Goblin l’avrebbe assassinata qualche anno più tardi.

Nella serie si scoprono tanti particolari inediti non solo di Gwen, ma anche del suo amico d’infanzia Harry Osborn, del padre poliziotto George e delle sue colleghe Yuri Watanabe e Jean DeWolff, che tanta importanza avranno nelle future storie di Spider-Man.

Nel quarto numero, poi, era prevista la comparsata della formazione originale degli X-Men, mentre la copertina del quinto e ultimo numero preannunciava la presenza di Wilson Fisk, il futuro Kingpin.

Con l’uscita di Gwen Stacy, gli unici titoli di cui non si hanno più notizie sono Punisher vs. Barracuda, Nebula e New Warriors. Ma la prima dovrebbe essere rimasta incompiuta, sia per la scadenza del contratto dello scrittore Ed Brisson con la Marvel che per le polemiche sorte attorno al personaggio dopo la rivolta di Capitol Hill, mentre l’ultima era legata al crossover Outlawed che si è ormai concluso da tempo. Per quanto riguarda Nebula, l’autrice Vita Ayala non ha fatto intendere che si possa vedere la conclusione della storia prossimamente.