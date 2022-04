Una vignetta di Esad Ribic ricreata alla perfezione nel trailer di Thor: Love and Thunder

Nella giornata di Pasquetta la Marvel ha rilasciato il primo, attesissimo teaser trailer per Thor: Love and Thunder, il quarto lungometraggio dedicato al Dio del Tuono in uscita nelle sale cinematografiche il 6 luglio, e un po’ a sorpresa c’è stata gloria anche per il disegnatore Esad Ribic.

Tra le tante cose mostrate nel trailer, un’inquadratura in particolare ha colpito i fan, dal momento che si tratta di una ricostruzione straordinariamente fedele di un’illustrazione di Esad Ribic, tratta da Thor: God of Thunder # 3 del 2012.

Si tratta della scoperta del cadavere di Falligar il Behemoth, un potente dio spaziale conosciuto da Thor, che lo ricordava così:

“Falligar il Behemoth. Dicono che lottasse con i buchi neri solo per divertimento. L’ho visto l’ultima volta appena cento anni fa. Ci siamo incrociati negli spazi siderali e ci siamo salutati.”

Descritto come il Campione del Torneo degli Immortali per cinque secoli di fila, si può supporre che Falligar fosse abbastanza forte per essere un dio.

La scoperta del suo corpo probabilmente sarà il primo indizio che Thor avrà sulle azioni di Gorr, il Macellatore di Dei, che nella pellicola sarà interpretato da Christian Bale, che spingeranno il Dio del Tuono a tornare sulla Terra a Nuova Asgard.

Never forget that comics are the dog, not the tail. pic.twitter.com/AT2mhWOeT6 — Ron Marz (@ronmarz) April 18, 2022

Come messo in evidenza da molti sui social, in particolare da vari autori come Ron Marz che su Twitter ha affemato “Non dimenticate mai che i fumetti sono il cane, non la coda“, l’incredibile aderenza dell’inquadratura del trailer all’illustrazione di Esad Ribic ricorda a tutti come i fumetti non siano semplice materiale di contorno ai film Marvel, ma le fonti primarie in cui si crea e si sviluppa tutto quell’immaginario che poi verrà trasferito al cinema, in televisione, sui videogiochi e sui vari media.

Non è il solo chiaro omaggio ai fumetti: nel montaggio veloce all’inizio del trailer si può vedere un giovane Thor con un costume molto fedele all’origianale design di Jack Kirby del 1962, che è stato il look principale del personaggio per più di quarant’anni.