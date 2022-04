Il tributo a George Perez in Avengers #55

In Avengers # 55, appena uscito negli USA, la Marvel ha dedicato un tributo allo storico disegnatore George Perez, che nello scorso dicembre ha comunicato di soffrire di un cancro terminale al pancreas e di avere solo qualche mese di vita, riadattando una tavola firmata dallo stesso autore.

George Perez, uno dei più iconici disegnatori della storia degli Avengers, firmò per la prima volta un classico ciclo di storie del gruppo nella seconda metà degli anni ‘70, per poi tornare nel 1998 nel rilancio della serie firmato insieme a Kurt Busiek.

Grazie alla sua capacità di disegnare una miriade di personaggi differenti, è sempre stato visto come l’autore perfetto per un gruppo come gli Avengers, che ha disegnato anche in progetti speciali come Infinity Gauntlet, Ultraforce/Avengers e soprattutto JLA/Avengers, storia recentemente ripubblicata per raccogliere fondi per finanziare le cure di Perez.

Il tributo speciale pubblicato in Avengers # 55, quasi certamente merito dell’editor di lunga data di Avengers Tom Brevoort, è collocato dopo la storia principale che vede gli eroi più potenti della Terra accogliere un nuovo membro.

Intitolata “George Pérez: Once an Avenger … Always an Avenger” la pagina senza crediti presenta Capitan America nello storico quartier generale della squadra, l’Avengers Mansion, che alza silenziosamente un bicchiere a Pérez, insieme a Wonder Man, Hank Pym, Iron Man (che alza una bottiglia di acqua minerale), Beast, Janet Van Dyne, Sam Wilson, Carol Danvers (all’epoca Warbird, anch’essa con l’acqua naturale), e infine Jarvis, maggiordomo di lunga data dei Vendicatori, sommessamente in disparte. Sono molti dei personaggi che hanno caratterizzato la prima run di Perez sulla serie.

L’artwork era originariamente presente in Avengers Finale del 2004, un albo che celebrava la storia del gruppo: si tratta un epilogo speciale alla trama di Avengers DisAssembled, immediatamente precedente il rilancio di New Avengers che ha cambiato il corso della storia della Marvel Comics. Scritto da Brian Michael Bendis e disegnato da vari artisti famosi, lo speciale doveva essere l’ultimo incontro dei Vendicatori nella loro incarnazione originale.

La sequenza disegnata da Pérez raffigurava originariamente gli Avengers che riservavano un commosso tributo ai compagni di squadra morti in battaglia nel corso degli anni. Il dialogo originale è stato rimosso per consentire l’omaggio muto al proprio artista.