Avengers/JLA torna per raccogliere fondi per George Perez

Nello scorso dicembre George Perez, il leggendario artista autore di alcune di alcune delle pagine più importanti di Marvel e DC e del crossover Avengers/JLA, ha annunciato di essere vittima di un cancro in fase terminale e di avere dai sei mesi ad un anno di vita.

Immediatamente il mondo del fumetto si è mobilitato con innumerevoli attestati di stima da parte di colleghi e addetti ai lavori. Tra gli altri anche Peter David, che con Perez ha creato il personaggio di Maestro in Hulk: Futuro Imperfetto, ha firmato un commosso intervento sul primo numero della miniserie Maestro: World War M uscito da poco negli States.

Un’idea che si era fatta immediatamente strada nella mente di molti fan e di colleghi tra cui Kurt Busiek era la possibilità di ristampare Avengers/JLA, l’ultimo grande crossover tra Marvel e DC disegnato da George Perez e scritto dallo stesso Busiek nel 2003, e destinare i proventi alle cure mediche di Perez e al sostentamento della sua famiglia.

Ora questa idea si è concretizzata grazie a Hero Initiative, l’organizzazione che si occupa di raccogliere fondi per i creatori di fumetti in difficoltà (ricordiamoci che il lavoro da freelance negli Stati Uniti non garantisce un’assicurazione sanitaria, e i costi della sanità sono spesso proibitivi), di cui faceva parte anche lo stesso Perez in qualità di fondatore e membro della commissione per l’erogazione.

George Perez, autore passato alla storia sia della Marvel che della DC con i suoi cicli di storie di Avengers, New Teen Titans, Marvel Two-In-One. Wonder Woman e saghe come Infinity Gauntlet e Crisis on Infinite Earths, ha coronato il suo sogno di realizzare l’incontro tra JLA e Avengers nel 2003, dopo una lavorazione durata quasi 20 anni.

Famoso per la cura certosina nel raffigurare decine e decine di personaggi nelle stesse sequenze d’azione, per George la storia che ha messo di fronte i due maggiori supergruppi di Marvel e DC è sempre stato il massimo manifesto del suo talento.

Ora questa storia speciale verrà ristampata per la prima volta nell’ultimo decennio in 7000 copie da Hero Initiative in un volume unico di 288, al costo di 29.99$ e con una nuova postfazione scritta da Kurt Busiek, i cui proventi andranno completamente in beneficienza.