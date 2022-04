Gli Avengers della preistoria tornano con un one-shot di Jason Aaron

In seguito al lancio della nuova Avengers Forever disegnata da Aaron Kuder, per lo scrittore Jason Aaron è arrivato il momento di ampliare ulteriormente la sua già longeva gestione dei Vendicatori con un nuovo spin-off stavolta incentrato sull’iterazione preistorica degli Eroi più Potenti della Terra da lui stesso introdotta in Marvel Legacy #1.

Anticipato negli scorsi giorni con un teaser promozionale, il progetto in questione – che porrà le basi per le storie future del moderno team di supereroi – consisterà in una singola uscita sovrapaginata curata dal già citato Aaron per i disegni di Kev Walker, con cover di Ed McGuinness e Alex Horley che trovate in basso.

L’albo, intitolato in originale Avengers 1,000,000 BC #1, metterà in luce i segreti più reconditi dell’Universo Marvel, assumendosi inoltre la grande responsabilità di portare avanti una sottotrama della gestione principale di Aaron piuttosto spinosa, ovverosia l’origine effettiva di Thor, da poco andata incontro a un retcon a dir poco rivoluzionario.

Di recente il Tonante si è infatti scoperto essere il figlio della Fenice, e non della Madre Terra Gea come si pensava fino a poco tempo fa.

La rivelazione shock ha avuto luogo sulle pagine dell’arco narrativo “Enter the Phoenix”, pubblicato dopo che i lettori hanno avuto modo di sapere della relazione tra Odino e la succitata entità cosmica nell’ambito del crossover Generations.

Avengers 1,000,000 BC #1 vedrà dunque il ritorno in scena dei Vendicatori preistorici, composti da Odino, Fenice, Agamotto e dalle arcaiche incarnazioni di Starbrand, Pantera Nera, Ghost Rider e Iron Fist.

Nel presentare il fumetto, Jason Aaron ha dichiarato: “Gli Avengers preistorici sono stati una parte cruciale del mio ciclo sugli Avengers fin dal principio.

Sono le prime versioni di alcuni degli eroi legacy più potenti della terra. Gli eroi che proteggono l’Universo Marvel nella sua culla. E adesso abbiamo finalmente l’occasione di vederli tutti quanti assieme sotto i riflettori in grande stile.

In un racconto che mostra come questi eroi preistorici abbiano plasmato la storia Marvel nei modi più profondi e che, andando avanti, avrà anche delle grosse ramificazioni per gli Avengers.”

Avengers 1,000,000 BC #1 approderà sugli scaffali delle fumetterie d’oltreoceano il 13 luglio.

Un recupero ideale per gli Avengers del 1,000,000 a.C. è “L’Ultima Schiera”, il primo story-arc dei Vendicatori scritto da Jason Aaron. Acquistalo ora!