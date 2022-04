Judgment Day: X-Men, Eterni e Avengers affrontano i Celestiali?

Svelati i primi numeri e tie-in di Judgment Day, ma per il momento Avengers ed Eternals non sembrano coinvolte.

Fin dall’annuncio di AXE: Judgment Day appariva molto probabile che nella vicenda venissero coinvolti i Celestiali. D’altra parte, il concetto di Giudizio è da sempre, fin dalle primissimi apparizioni degli Eterni, legato al ritorno dei Celestiali sulla Terra.

Un primo sguardo ai numeri di AXE: Judgment Day e ai relativi tie-in in uscita a luglio ci rivela però come tutti le storie collaterali siano presenti esclusivamente sulle serie mutanti: a fianco di X-Force # 30 e Immortal X-Men # 5, gli altri titoli coinvolti sono X-Men # 13 e X-Men Red # 5, oltre al primo numero della miniserie Death to the Mutants.

Possibile che per quanto riguarda gli Avengers, i tie-in inizino più avanti, mentre l’assenza di Eternals dalla checklist potrebbe far pensare ad una chiusura (o quanto meno ad una sospensione) della serie, la cui ultima uscita annunciata è il numero 12 di maggio.

D’altra parte Kieron Gillen scrive già Immortal X-Men e Judgement Day (che almeno a luglio esce due volte al mese), probabile quindi che per la durata del crossover la serie regolare degli Eterni venga sostituita da Death to the Mutants, per poi essere rilanciata alla fine della saga (magari dando il tempo così a Esad Ribic di realizzare i numeri successivi).

Per quanto riguarda le uscite della saga, dalla copertina di Judgment Day # 2 notiamo come i Celestiali (e in particolare Arishem) entrino in scena relativamente presto nella vicenda. L’inquietante copertina di X-Men Red # 5, che raffigura lo scheletro di Cable, ha forse a che fare con la resistenza di Arakko contro i Celestiali?

Interessante anche notare che sulla copertina di X-Men # 13, X-Men ed Eterni sembrano combattere fianco a fianco.

Ecco le copertine e le sinossi degli ultimi numeri annunciati:

Arakko vede la guerra ancora una volta in X-MEN RED #5 di Al Ewing e Stefano Caselli. Nessuno che non sia un mutante di livello Omega ha mai preso uno dei nove posti del Grande Anello. Insieme, sono il più grande potere che Arakko abbia mai conosciuto – ed è nove contro uno. Quindi, se i nove stanno perdendo… cosa dice dell’uno? Il Giorno del Giudizio è arrivato sul Pianeta Rosso ed è la più grande prova di Arakko dai tempi di X OF SWORDS!

Chi sono i veri eredi della Terra? Gli X-Men e gli Eterni combattono per la risposta a questa domanda in X-MEN #13 di Gerry Duggan e C.F. Villa. I mutanti sono la fase successiva dell’evoluzione. L’evoluzione dipende da una mutazione dei geni: i geni della progenie si discostano dai loro progenitori. Alcuni chiamerebbero il gene X una deviazione ECCESSIVA. Quelle persone avranno bisogno di essere abbattute un po’.