X-Men: il nuovo Hellfire Gala trasformerà il Marvel Universe

Come già trapelato nei mesi scorsi, quest’anno l’Hellfire Gala non si svolgerà su tutte le serie legate agli X-Men come la scorsa edizione, ma sarà “contenuto” ad un singolo speciale fuoriserie.

Contenuto per modo di dire, dato che X-Men: Hellfire Gala sarà uno speciale di ben 72 pagine, scritto da Gerry Duggan e disegnato da Russell Dauterman, Matteo Lolli, C.F. Villa e Kris Anka, che proporranno una storia ricca di drammi, sviluppi sconvolgenti per i personaggi e tanta, tantissima alta moda supereroistica.

Se nella scorsa edizione al culmine dei festeggiamenti i mutanti di Krakoa hanno offerto degli incredibili fuochi d’artificio all’umanità, ovvero la terraformazione di Marte nell’arco di una sola notte, quest’anno l’evento principale preannuncia di portare una “radicale trasformazione” del Marvel Universe.

L’invito per l’Hellfire Gala è esteso a tutti i supereroi del Marvel Universe, ma un ospite non invitato interromperà la festa, causando un caos che comporterà profonde fratture nelle fondamenta stesse di Krakoa. Tutto questo porterà direttamente alla più grande storia Marvel dell’anno: Judgment Day, di Kieron Gillen e Valerio Schiti, che vedrà gli X-Men contrapposti ad Eternals e Avengers.

Oltre a questo, ci sarà la rivelazione della nuova formazione degli X-Men, che includerà anche il vincitore del voto popolare dei fan degli X-Men. I semi per ciò che accadrà nel franchise degli X-Men nei prossimi anni sono piantati proprio qui! Come annuncia lo stesso Gerry Duggan:

“L’estate scorsa l’organizzatrice Emma Frost vi ha invitato a celebrare Krakoa con alcuni fuochi d’artificio. Quest’anno si tratta di celebrare l’amicizia dei mutanti con l’umanità. Ancora una volta, abbiamo una fila di talenti incredibili che realizza questo one-shot con alcune rivelazioni che tracceranno la strada per le più grandi storie dell’Universo Marvel. Tutto questo e incontrerete una nuova squadra di X-Men”.

L’evento principale dell’Hellfire Gala si svolgerà sullo speciale in questione, ma due prologhi alla vicenda saranno pubblicati su Free Comic Book Day: Avengers/X-Men (il 7 maggio) e X-Men # 12, mentre le conseguenze dell’intervento dell’ospite inaspettato saranno al centro di Immortal X-Men # 4, albo che fungerà anche da prologo per Judgment Day.