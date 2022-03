Destiny of X entra nel vivo a Giugno

Oltre a proseguire nella marcia di avvicinamento a A.X.E.: Judgment Day, a Giugno le serie mutanti continuano ad addentrarsi nel mosaico di Destiny of X, il nuovo status quo krakoano.

La Marvel ha diffuso le cover e le sinossi degli albi legati a Destiny of X di Giugno, anticipando che ulteriori novità riguardanti l’Hellfire Gala arriveranno nel corso della prossima settimana.

In X-Force # 29, di Benjamin Percy e Robert Gill, il gruppo capitanato da Wolverine affronterà la stessa Krakoa! Mentre Cerebrax cattura e trasforma i poteri dei mutanti contro di loro, punta gli occhi sul più grande mutante di tutti: Krakoa, l’Isola che uccide! Una lotta così grande richiederà tutta la potenza che X-Force può raccogliere… e il vero Omega per essere all’altezza del suo potenziale!

Sempre Benjamin Percy scrive Wolverine # 22, disegnato da Adam Kubert, in cui Logan esaurisce gli alleati di cui fidarsi. Wolverine è intrappolato in una prigione di adamantio, ed è probabilmente colpa di Deadpool. Ma il tradimento di Maverick brucia più di tutto! Cosa c’è di così prezioso in quella valigetta da contrapporre mutante contro mutante… contro la CIA?

La grande avventura dei mutanti su Altromondo è al centro di Knights of X # 3 di Tini Howard e Bob Quinn. Gambit e la sua squadra ottengono una momentanea vittoria sulle Furie al Crooked Market, ma quando il gruppo viene colpito da un’altra ondata di attacchi da parte dell’esercito di Merlino, il legame di Rachel Summers con Capitan Bretagna viene interrotto prima che lei possa chiamare rinforzi. A Sevalith, il Capitano e la sua squadra affrontano vampiri assetati di sangue mentre cercano un potenziale alleato letale. La loro ricerca ha richiesto dieci cavalieri per iniziare, ma nessuno ha detto nulla sulla fine. Un cavaliere muore qui e l’odiosa ricerca continua.

In Marauders # 4, di Steve Orlando e Eleonora Carlini, incontreremo la prima generazione di mutantii. Kate Pryde e il suo equipaggio potrebbero aver convinto Xandra ad affrontare insieme i crimini degli Shi’ar contro il genere mutante, ma i fanatici Kin Crimson sono pronti a difendere quei segreti fino alla morte. Quali verità nascoste e orrori contiene la Cronaca Shi’ar? Nel profondo di una prigione pandimensionale si trova la risposta: ma unirà le due società o le distruggerà entrambe?

In X-Men Red # 4 Al Ewing viene affiancato da Juann Cabal, Andrés Genolet e altri per una dura lezione sulle modalità marziane della morte! Recenti rivelazioni minacciano di alterare profondamente il Destino di X e Arakko non è immune dalle ricadute! Con il tempo che scorre verso la guerra interstellare, Tempesta affronta gli Illuminati Galattici… Magneto partecipa a un incontro che potrebbe decidere il loro destino… e Roberto Da Costa riflette su un recente ritorno dalla tomba insieme alla guest star più strana di tutte!

La squadra di Nightcrawler affronta una minaccia divina in Legion of X # 3 di Si Spurrier e Jan Bazaldua. Un dio fuggitivo Arakkii è in agguato da qualche parte nell’ombra di Krakoa e Weaponless Zsen deve rintracciarlo o affrontare la distruzione per mano della terrificante Ora Serrata. Dopo aver raggiunto una serie di vicoli ciechi, Zsen e Nightcrawler si rivolgono al piano astrale per avere delle risposte. Nel frattempo, Pixie attira lo Skinjacker fuori dal nascondiglio con l’aiuto di Juggernaut e… Dr. Strange?!

In New Mutants # 27 passeremo attraverso lo specchio con Vita Ayala e Rod Reis. Con la sua Spada dell’Anima in frantumi, Magik si precipita in un territorio sconosciuto mentre affronta la sua eredità nel Limbo, trascinando Mirage e Wolfsbane con sé! E mentre Magik affronta i demoni del suo passato, presente e futuro… Madelyne Pryor si avvicina sempre di più al trono.