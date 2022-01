X-Men: il Gala Infernale 2022 sarà uno speciale fuori serie

Con il lancio delle votazioni per eleggere il nuovo membro degli X-Men la Marvel aveva preannunciato un’edizione 2022 del Gala Infernale, l’evento mondano in cui nel Marvel Universe la nazione mutante di Krakoa ha celebrato la sua identità e svelato al mondo la colonizzazione di Marte.

Rispetto alla scorsa edizione però quest’anno l’Hellfire Gala sarà un evento molto più contenuto. Nel ricordare la chiusura delle votazioni per X-Men Vote, Gerry Duggan, lo scrittore di X-Men, ha affermato che i risultati sarebbero stati svelati al Gala Infernale 2022, sulle pagine di uno speciale fuori serie.

Nel 2021 l’Hellfire Gala è stato un colossale evento che ha coinvolto tutte le serie mutanti. La serata infatti si è sviluppata a partire da Marauders, per poi continuare sulle pagine di X-Force, Hellions, Excalibur e X-Men, raggiungendo il suo culmine nello speciale Planet-Size X-Men e quindi continuando in New Mutants, X-Corp, Wolverine, S.W.O.R.D. e Way of X, concludendosi sull’ultimo numero di X-Factor (ma anche la miniserie Children of the Atom è stata coinvolta nella storyline, così come Guardians of the Galaxy).

La storia ha avuto conseguenze importantissime per tutto il Marvel Universe: durante il Gala Infernale è stata presentata la nuova formazione degli X-Men operante a New York, lo S.W.O.R.D. ha presentato Marte (ribattezzato Arakko) come pianeta capitale del Sistema Solare al Consiglio Galattico e a fine serata è stato ritrovato il cadavere di Wanda Maximoff, costringendo X-Factor ad un’indagine che ha portato al Processo di Magneto.

Non si è trattato però di un crossover nel senso vero e proprio del termine, dal momento che ogni serie ha proseguito le sue trame in maniera indipendente, semplicemente ambientando le vicende di quel numero durante il Gala Infernale.

Ciononostante, la realizzazione della storia ha richiesto un enorme sforzo di coordinazione dell’X-Office, per far combaciare gli avvenimenti di ogni serie con la scalatta del Gala e soprattutto per creare degli elegantissimi vestiti da sera per ogni mutante, sulla falsariga dell’eccentrico Met Gala che nella realtà si tiene ogni anno a Manhattan.

Quest’anno si tratterà di un evento molto meno impegnativo, che avrà luogo semplicemente sulle pagine di uno speciale fuori serie senza coinvolgere tutto il parco testate mutante.