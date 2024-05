L’Attacco dei Giganti: Isayama voleva realizzare un manga prequel

L’Attacco dei Giganti sarà ricordato per sempre come una delle serie shonen più incredibili, violente e imprevedibili di sempre. Stiamo parlando di una serie il cui manga si è concluso qualche anno fa e il mangaka Hajime Isayama ha subìto diverse ripercussioni proprio da come va deciso di porre fine alla storia di Eren Jaeger.

Proprio come il manga, anche l’anime si è concluso, e ad oggi l’attacco dei giganti è una delle migliori serie mai lanciate dal Giappone. Questo mese, la serie è tornata con uno speciale art book, e il mangaka ha rivelato che aveva intenzione di pubblicare uno speciale manga prequel con il libro.

Tuttavia ciò non è avvenuto e Isayama ha incluso un contenuti diverso nell’artbook. Ma originariamente aveva pianificato di inchiostrare un prequel de L’Attacco dei Giganti. Di seguito riportiamo le parole del mangaka:

“All’inizio stavo sviluppando una storia ambientata 100 anni prima della storia principale. Tuttavia, quando si descrivono nei dettagli degli episodi del genere, se c’è qualche discrepanza con la serie principale, questo non avrebbe alcun senso. In quanto tale, avevo bisogno di molta determinazione per disegnarlo, quindi non ho fatto alcun progresso” ha spiegato Isayama nel nuovo artbook.

Isayama ha proseguito dicendo che gli eventi gli hanno fatto capire che la priorità di questo one-shot era rendere felici i fan. Quindi, invece di seguire la sua idea originale, ha deciso di creare un one-shot che rappresentasse qualcosa che aveva detto che avrebbe disegnato già in precedenza, senza averlo però ancora fatto.

Naturalmente, i fan sono sicuramente dispiaciuti per l’occasione mancata, ma non se ne sono andati a mani vuote. L’ultimo artbook del manga pubblicato in Giappone include un manga speciale intitolato Bad Boy: Levi. E come si capisce dal titolo, Isayama si è concentrato sulla storia di Levi e sugli anni in cui viveva nel sottosuolo con sua madre. Il one shot ha rivelato come il ragazzo sia stato allevato da una donna che ammira tanto. Quindi, anche se non abbiamo potuto dare una sbirciatina al mondo precendente all’Attacco dei Giganti come lo abbiamo conosciuto, questo capitolo speciale è comunque un grande regalo.

Fonte – Comicbook