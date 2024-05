Bleach continua a scuotere il mondo degli anime grazie al tanto atteso ritorno della Soul Society, Bleach: Thousand-Year Blood War. Con il rilascio del terzo cour previsto per quest’anno, i fan aspettano che Ichigo Kurosaki e i suoi compagni Shinigami continuino la lotta contro Yhwach e la sua potente armata conosciuta come il Wandenreich. Mentre Bleach ha una lunga storia nel mondo degli anime, anche i Reietti sono apparsi in parecchi videogiochi, con un nuovo progetto annunciato per il futuro dagli sviluppatori di Bleach: Brave Souls.

KLab sarà l’azienda responsabile nello sviluppo di questa nuova entrata nell’universo della Soul Society, avendo già lavorato in precedenza sulla saga con il già citato Brave Souls. Il gioco è stato lanciato per la prima volta in Giappone nel 2015. Sebbene KLab non abbia ancora confermato se il nuovo gioco di Bleach sarà disponibile su console insieme ai dispositivi mobili, Brave Souls inizialmente è stato un gioco per dispositivi mobili che è poi arrivato sia su Steam che sulla piattaforma PlayStation.

Ecco la dichiarazione ufficiale di KLab riguardo al prossimo “gioco casuale ibrido” che si concentrerà sulla Soul Society: “La KLab Co., Ltd. (Sede: Minato-ku, Tokyo, Presidente e CEO: Hidekatsu Morita, di seguito denominata “KLab”) ha ricevuto il permesso dal Comitato di produzione di BLEACH, ed è il primo lavoro completamente nuovo del popolare anime “BLEACH” a essere rilasciato in tutto il mondo, esclusa la Cina continentale. Siamo lieti di annunciare che svilupperemo un gioco casuale ibrido.”

Bleach annuncia il nuovo gioco dello sviluppatore Brave Souls

KLab ha poi fornito ulteriori dettagli sul prossimo gioco e su come sarà realizzato specificamente per un pubblico globale: “Svilupperemo un gioco casual ibrido (*) basato sull’anime “BLEACH”, che ha ottenuto una popolarità mondiale. Stiamo lavorando duramente per sviluppare un nuovo gioco che sarà più facile e divertente per i fan di BLEACH in tutto il mondo. La lingua di consegna è prevista in giapponese/inglese.”

Il futuro dell’anime di Bleach una volta terminata la Guerra dei Mille Anni rimane un mistero. Il creatore Tite Kubo ha creato una speciale storia sequel in Bleach: No Breaths From Hell, ma non è stata rivelata alcuna notizia sul fatto che il manga continuerà oltre questo one-shot.

