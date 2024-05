One Piece 1103: Garp torna nell’anime con una nuova missione!

L’anime di One Piece sta svelando tantissimi dettagli su tanti personaggi che non si sono visti durante gli eventi di Wano. E l’arco di Egghead ha mostrato ai fan il ritorno di uno dei personaggi più amati di sempre. Stiamo parlando del nonno di Rufy, il vice ammiraglio Monkey D. Garp e il cliffhanger del nuovo episodio ha anche rivelato la sua nuova pericolosa missione. L’arco di Egghead dell’anime di One Piece ha mostrato ai fan che Rufy e i Cappelli di Paglia si sono impegnati per conoscere meglio Vegapunk. Nel frattempo però tutti si sono ritrovati nel mirino del Governo Mondiale che ha l’obiettivo di spazzare via lo scienziato e l’intero laboratorio. Ma questa non è l’unica notizia importante che sta accadendo.

Prima di mostrare come Rufy e i Cappelli di Paglia fuggiranno dal laboratorio dell’isola di Vegapunk, l’anime ha rivelato ai fan ulteriori aggiornamenti sul resto del mondo e delle condizioni di questi mari dopo la sconfitta di Big Mom e Kaido. Una delle grandi rivelazioni è stata la cattura di Koby durante l’attacco di Barbanera ai danni di Boa Hancock. Ma a partire dall’episodio più recente, Garp si sta preparando per un attacco indirizzato a Barbanera per salvare Koby da questa situazione difficile.

SUCH HEROIC ENERGY HERE 😤🔥 I FREAKIN LOVE GARP #ONEPIECE pic.twitter.com/rusd3bpKIn — 🌺Jami ᵘʷᵘ✨🌸ジャミ (@JamiUwUs) May 5, 2024

L’episodio 1103 di One Piece ha rivisitato il governo mondiale in seguito all’allarme di Helmeppo riguardo la condizioni pericolose in cui si trova Koby. Ma l’aiuto richiesto non ha avuto risposte. Ma la fine dell’episodio cambia radicalmente le cose perché arriva Garp. Torna a mostrarsi sul piccolo schermo all’improvviso e rivela che il suo obiettivo e organizzare un attacco all’isola dei pirati per tentare di salvare Koby. In particolare questo nuovo scenario permetterà ai fan di scoprire nuovi personaggi che fanno parte di un’organizzazione chiamata SWORD, si cui Koby fa parte.

Finora l’episodio 1103 di One Piece non solo ha rivelato qualcosa in più sulle vicende turbolente che stanno avendo luogo sull’isola stessa, ma anche la missione di salvataggio di Garp. Il nemico però è un imperatore, ed è lo stesso che ha precedentemente sconfitto Law. Quindi adesso è solo questione di tempi prima di poter vedere quale di queste storie si svilupperà nei prossimi episodi.

Fonte – Comicbook