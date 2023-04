One Piece: svelato l’esito dello scontro tra Barbanera e Law

One Piece negli ultimi capitoli del manga ha introdotto diversi sviluppi molto importanti relativi soprattutto a personaggi con poche apparizioni. Tra questi ricordiamo Shanks, che ha affrontato e sconfitto Kidd con un solo colpo facendo capire quanto sia travolgente il suo potere. Oltre al Rosso era in corso lo scontro di un altro Imperatore del Mare, ossia Barbanera. Con il presente articolo vogliamo riportare l’esito dello scontro tra Barbanera e Law.

Il presente articolo conterrà alcune anticipazioni di One Piece. Dunque consigliamo a coloro non interessati a scoprire anzitempo gli sviluppi del manga, di non proseguire ulteriormente con la lettura.

Dopo gli eventi di Wano, Oda ha aggiornato i lettori sugli sviluppi che stavano prendendo luogo nel nuovo mondo. E uno di questi erano legati a Barbanera, con l’Imperatore determinato inizialmente ad impossessarsi dei poteri del Frutto del Diavolo di Boa Hancock. Grazie all’intervento di Rayleigh il piano di Teach non andò in porto, ma successivamente riesce a individuare Law.

In questa fase del manga parte lo scontro tra Teach e Law in quanto Berbanera era interessato a impossessarsi del poneglyph. E ora, dopo l’uscita del capitolo 1081, scopriamo l’esito dello scontro tra i due pirati.

Sull’isola Winner, nel Nuovo Mondo, si vede Barbanera primeggiare in primo piano e subito dopo il sottomarino dei Pirati Heart, il Polar Tang, completamente distrutto mentre affonda inesorabilmente. Barbanera esclama poi, con un tono di vittoria, che senza una nave ormai non si possono più definire dei pirati e infatti non c’è nulla che possa fare Law per salvarsi. Tuttavia, prima del colpo di scena del capitolo 1081 di One Piece, Teach torna a parlare dell’incidente di Rocky Port. A quanto pare Law aveva sottratto più di mille cuori ai pirati che al momento vivono impauriti sull’isola dei pirati, ma sarebbero felici di rivedere Barbanera tornare sulla sua isola con il cuore di Law in mano.

Aggiunge, poi, che non sa se vedere il Frutto Ope Ope di Law, o se usarlo. A un tratto però, Bepo, che si trovava con il suo capitano, diventa il protagonista principale nonché il salvatore di Law. Infatti, inaspettatamente, si trasforma in Sulong e solo così riesce a salvare Trafalgar Law e a fuggire da Barbanera. Questa è un’ottima notizia per i fan di Law, ma il capitolo si chiude con la voce narrante che annuncia la sconfitta degli Heart Pirates.