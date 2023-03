One Piece 1079: svelato il vincitore dello scontro tra Shanks e Kidd

One Piece è tornato con un nuovo capitolo, da moltissimi fan considerato il migliore di sempre. Questa premessa fa già capire quello che il manga in questo momento sta offrendo dal punto di vista dello sviluppo narrativo. Dopo gli eventi di Wano, Rufy e la sua ciurma sono arrivati sull’isola di Egg Head, dove hanno scoperto il laboratorio di Vegapunk e conosciuto lo scienziato in carne ed ossa.

Ma in questa fase, One Piece ha visto il ritorno di uno dei personaggi più amati dagli appassionati e misterioso di sempre. Stiamo parlando di Shanks il Rosso, uno dei quattro Imperatori del mare. Il capitolo 1079 del manga ha visto Shanks entrare letteralmente in azione combattendo con Eustass Kidd, che si era recato sull’isola di Elbaf, nel Nuovo Mondo. Questo capitolo ha sancito il vincitore di uno degli scontri più memorabili di sempre.

Prima di proseguire, il presente articolo presenta alcuni spoiler. Dunque coloro non interessati a scoprire anzitempo gli sviluppi del manga l’ideale sarebbe non proseguire oltre.

In qualche capitolo precedente, Kidd era arrivato sull’isola di Elbaf e una volta avvisato del suo arrivo, Shanks era pronto ad affrontarlo anche perché interessato alle copie dei Poneglyph. Tra i due c’era già stato un incontro e in questa occasione Kidd aveva perso malamente.

Prima che lo scontro cominciasse, Shanks si assicura di allontanare tutte le sue navi dall’isola per proteggere gli abitanti. A dare inizio alle ostilità è proprio Kidd, che una volta saputo il numero delle navi nemiche comincia a preparare l’attacco. Si tratta del suo attacco più potente e Shanks dimostra di avere una potentissima ambizione della percezione, che gli ha permesso di vedere nell’immediato futuro, le conseguenze devastanti dell’attacco nemico. Così il Rosso salta dalla sua nave e raggiunge Kidd rapidamente e a quel punto scaglia una tecnica incredibile. Si chiama Kamusari e con questa sconfigge rapidamente Kidd.

Il resto della ciurma si arrende e consegna subito le copie dei Poneglyph al Rosso. Ma la resa non basta e allora, sempre su ordine dell’Imperatore, Brogi e Dori distruggono completamente la Victoria Punk con tutto l’equipaggio che cade in mare. La voce narrante conclude questo capitolo dicendo che il capitano Kidd dalla taglia da 3 miliardi e la sua ciurma sono completamente distrutti. Non ci è dato sapere se Kidd sia sopravvissuto o meno.