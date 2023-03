One Piece 1076: il manga prepara lo scontro tra Shanks e Kidd

Il manga di One Piece sta per rendere l’arco narrativo finale ancora più incandescente!

Dopo gli aggiornamenti riportati nei capitoli precedenti relativi a Egghead, adesso lo scenario si sta spostando verso qualcosa di ancora più imperdibile. Al momento Rufy si trova su Egghead ed è impossibilitato a lasciare l’isola perché il suo obiettivo è ritrovare l’alleato al quale aveva promesso di lasciare l’isola, ossia Vegapunk. Dunque mentre Rufy e la sua ciurma lo cercano, al di fuori di Egghead ci sono altri scenari incredibili pronti a partire.

Chiaramente ci teniamo a informare tutti i lettori del fatto che il presente articolo contiene alcune anticipazioni legate all’ultimo capitolo di One Piece. Chi non vuole scoprire tutto in anteprima, l’ideale sarebbe non proseguire ulteriormente.

L’altro scenario di cui vogliamo parlare coinvolge uno dei quattro Imperatori, nonché uno dei personaggi più amati in assoluto dagli appassionati di One Piece. Si tratta di Shanks il Rosso e ha fatto il suo ritorno nel capitolo 1076.

Si trova sull’isola dei Giganti, Elbaf, e dopo aver ricevuto la notizia di un attacco pirata indirizzato alla sua grandissima ciurma, annuncia l’intenzione di salpare per rispondere agli attacchi che stanno subendo le flotte che lo sostengono.

Gli attacchi sono portati avanti da Eustass Kidd, una delle supernove nonché responsabile della caduta di Big Mom durante gli eventi di Wano.

Si prospetta uno scontro incredibile tra i due, che condividono tantissimi dettagli. Entrambi hanno i capelli rossi, entrambi una cicatrice sull’occhio sinistro ed entrambi hanno un braccio in meno.

Shanks dopo aver esclamato l’intenzione di salpare invia un suo uomo per portare un messaggio a Kidd. “Hai intenzione di combattermi qui e ora o lasciare il tuo poneglyph e scappare? Fa la tua scelta!” gli incarica di riportare Shanks.

Subito dopo si mostra Kidd, che arriva a Elbaf e capisce che tutte le navi che rispondono ai suoi attacchi sono navi che lavorano per il Rosso. Si scopre anche come e chi ha causato la perdita del braccio di Kidd.

Killer infatti dice che l’ultima volta che hanno provato invano a essere ricevuti da Shanks, sono stati ridotti in poltiglia e ha perso il braccio sinistro.

Il capitolo si chiude con Shanks pronto salpare e con Kidd consapevole del fatto che uno dei due perderà la vita.