Echoes, Bandai e Bandai Namco Filmworks hanno annunciato di recente di una nuova creazione per quanto riguarda l’industria dei manga in verticale, Bandana Comic, che farà concorrenza a tutte le altre aziende che stanno puntando su questa nuova modalità di lettura. Il sito sarà lanciato dopo l’estate e il servizio inizierà alla fine del 2023.

Il progetto in questione sarà istituito dal primo aprile e allo stesso tempo quest’ultimo è volto alla creazione di nuove IP, sia nel campo dei manga e sia in quello animato, come ben sappiamo un settore in continua crescita.

Echoes, uno dei fondatori ha gestito uno studio di produzione di manga attraverso il sito web Manga Hack. L’azienda produce contenuti digitali come i manga a scorrimento verticale e sviluppa attività e servizi per l’industria dell’intrattenimento: quindi non proprio gli ultimi arrivati nell’industria.

Per pubblicizzare, promuovere e invogliare sempre più artisti nel settore, Shogakukan, Bandai e Bandai Spirits hanno creato uno show per mangaka su YouTube intitolato “Toon Gate”.

Senza manco a dirlo gli artisti dovranno proporre un manga a colori a scorrimento verticale, seguendo lo stile e le norme, diciamo così, dei webtoon.

I vincitori riceveranno 3 milioni di yen (circa 22.000 dollari) e l’opportunità di pubblicare un manga a puntate sull’applicazione LINE Manga.

Bandai Namco entra nel mondo dei webtoon con “Bandana Comic”

Stando alla fonte ANN Shogakukan, Bandai e Bandai Spirits hanno scelto LINE Manga per questa “missione” perché quest’ultima tende a creare un ottimo rapporto con gli autori e il pubblico, a differenza di altre compagnie che puntano solamente alla pubblicazione dell’anime e alla vendita di merchandising.

Le aziende hanno deciso invece di puntare sui webtoon perché questi ultimi rispetto ai manga vengono creati da un gruppo di più persone, che donano alla storia un volto sempre vario e unico.

Production I.G ha lanciato l’app Tate Anime (Vertical Anime) nel giugno 2017 e ha terminato il servizio nel maggio 2018. L’app è stata rilanciata nel giugno 2018 con il nuovo nome Anime Beans e terminerà il servizio il 31 marzo del prossimo mese.

L’app Tate Anime offriva anime brevi (circa tre minuti) che venivano aggiornati nei giorni feriali e ogni serie era composta da 10 episodi. Gli anime erano presentati in verticale per gli smartphone.

Fonte Anime News Network